Die Suche nach dem Ritter in strahlender Rüstung kann ernüchternd sein. Was, wenn wir davon bereits mehrere in unserem Leben hätten? Beste Freundinnen füllen diese vermeintliche Lücke manchmal genauso gut. Zumindest in diesem Kinofilm.

Zu dieser Erkenntnis kommen die drei Single-Damen Jasmin (Luise Heyer), Gina (Taneshia Abt) und Anna (Teresa Rizos) beim Junggesellinnenabschied (kurz: JGA) ihrer Freundin. Kurz vor dem Abflug nach Ibiza sagen alle anderen Teilnehmerinnen inklusive der Braut ab, und das Trio beschließt, allein auf die Partyinsel zu reisen. Das führt nicht nur zu jeder Menge Spaß, sondern auch zu Turbulenzen ...

Peinlichkeiten sind da natürlich vorprogrammiert. Doch die Komödie von Regisseur Alireza Golafshan („Die Goldfische“) belässt es nicht nur dabei, sondern weiß auch mit Tiefgang und großen Gefühlen zu unterhalten. Das Auf und Ab des Single-Daseins, die Angst vor Einsamkeit – all das nimmt man den stark gezeichneten Figuren ab und fühlt mit. Ein echtes Loblied auf das Chaos, die Freundschaft und die Freiheit!

„JGA - Jasmin. Gina. Anna“, D 2021, 118 Min., FSK ab 12, von Alireza Golafshan, mit Luise Heyer, Taneshia Abt und Trystan Pütter