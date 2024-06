Der „Theadersommer“ in Freinsheim am Casinoturm zeigt ab 12. Juni eine Komödie, die mit der Zeit geht: Die Open-Air-Inszenierung heißt „Fehler im System“ und handelt von einem Roboter, der überraschenderweise menschliche Züge entwickelt.

Das kleine „Theader Freinsheim“, das in einem der Türme der historischen Stadtmauer seine Heimat gefunden hat, gibt sich einen neuen Namen: Theater der Liebe. Hausherrin und Schauspielerin Anja Kleinhans schreibt dazu an die Freunde ihrer ungewöhnlichen Spielstätte: „Es gibt ein neues Logo und bald auch eine neue Website, das Wesentliche aber bleibt: Wir machen weiterhin voller Herzblut richtig gutes Theater für Euch!“

Ob beabsichtigt oder nicht: Im neuen Stück, dessen Inszenierung ab 12. Juni unter freiem Himmel am Casinoturm, im „Theadersommer Freinsheim“, zu sehen ist, dreht sich so einiges um das Thema Liebe – um Gefühle und die Suche nach dem persönlichen Glück. Die Komödie „Fehler im System“, stellenweise anrührend, dann wieder komisch, stammt aus der Feder von Folke Braband: Die weibliche Hauptfigur Emma hat den Kopf voller Dinge. Ihr Vater will eine Geschlechtsumwandlung, ihren Freund Oliver hat sie nach einem Krach hinausgeworfen. Aber bald steht Oliver wieder vor ihrer Tür, jedoch als menschenähnlicher Computer, als Oliver 4.0, der über eine Agentur als Haushaltsroboter geschickt wurde.

Entspannt kann er seinen Job nicht antreten: Er ist auf der Flucht vor einem Roboterfänger. Der „neue Oliver“ entwickelt zudem menschliche Züge und entdeckt die Liebe. Und Emma lässt sich darauf ein. Doch welche Auswirkungen hätte wohl ein Fehler im System? Regie in dieser Komödie führt Uli Hoch, es spielen Coralie Wolff, Boris Ben Siegel, Markus Maier und Anja Kleinhans.

Wer im Juni keine Zeit hat: Das Stück wird auch im „Theaderwinter Freinsheim“ zu sehen sein – und zwar am 5., 6., 7., 8., 9. November, jeweils 19 Uhr, aber nicht im Theaterturm, sondern im Von-Busch-Hof. Reservierungen für diese Vorstellungen seien bereits jetzt möglich, teilte Theaterleiterin Anja Kleinhans mit.

»Fehler im System«, 12., 13., 14., 15., 21., 22., 28., 29. Juni, jeweils 19.30 Uhr, Theater der Liebe/Theader Freinsheim im Casinoturm, Hermann-Sinsheimer-Fußweg /gegenüber Gartenende Hotel Altes Wasserwerk, Kartenreservierung: tickets@theader.de, Info: theader.de