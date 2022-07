Schon Spencer Tracy (1950) und Steve Martin (1991) mussten einiges durchmachen, bevor sie bereit waren, die Tochter zum Traualtar zu führen. Dieser schwere Gang steht nun Andy Garcia als Brautvater Billy in der Komödie „Der Vater der Braut“ bevor.

Sophie (Adria Arjona) eröffnet ihren Eltern, dass sie heiraten wird – einen Mann, den sie noch nicht kennen. Ihrem kubanisch-amerikanischen Vater gefällt das gar nicht. Als er dann noch erfährt, dass seine Tochter den Antrag gemacht hat und selbst für ihre Hochzeit aufkommen möchte, fällt er aus allen Wolken. Das kommt nicht in Frage, und so stellt er den Familienfrieden auf eine harte Probe. Noch dazu ist seine eigene Ehe mit Ingrid (Gloria Estefan) am Ende. Doch die beiden beschließen mit der Ankündigung ihrer Trennung zu warten und für die Familie das liebende Paar zu spielen ...

Schafft Billy es, über seinen Schatten zu springen und sich gegenüber den modernen Ideen seiner Tochter zu öffnen? Tradition trifft auf Moderne, und Chaos ist wieder vorprogrammiert.

„Der Vater der Braut“: USA 2022, 118 Minuten, von Gaz Alazraki, mit Andy Garcia, Gloria Estefan, Adria Arjona, FSK: ab 6