Nach den Erlebnissen in „Der Vorname“ steht zwei Jahre später in „Der Nachname“ ein Wochenendtrip nach Lanzarote in die Familienfinca an. Es gibt etwas zu verkünden. Klar, dass in der Familienkomödie auf den Kanaren Knatsch programmiert ist.

Während die Kinder auf der Hinfahrt noch grübeln, was der Grund der Einladung sein könnte, nähert sich wieder Ungemach, obwohl die wunderbare kanarische Insel eigentlich beste Voraussetzungen für ein wunderbares Familientreffen in der Sonne bietet.

Star-Ensemble am Start

Doch kaum sind Ehepaar Stephan (Christoph Maria Herbst) und Elisabeth (Caroline Peters) mit den jungen Eltern Thomas (Florian David Fitz) und Anna (Janina Uhse) auf Lanzarote eingetroffen, beginnt der Knatsch. Thomas und Elisabeth erkennen ihr geliebtes Ferienhaus kaum wieder, und es kommt noch schlimmer: Mutter Dorothea (Iris Berben) und Adoptivsohn René (Justus von Dohnányi) haben geheiratet und wollen ein Kind. Das erzeugt heftige Diskussionen und herrlich spitze Dialoge über komplizierte Erbfolgen und mögliche Nachnamen. Die Reize einer jungen Gärtnerin, weitere Familiengeheimnisse und die Wirkung von Haschkeksen lassen die Situation richtig eskalieren ...

„Der Nachname“, D 2022, 87 Minuten, von Sönke Wortmann, mit Iris Berben, Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz, FSK: ohne Altersbeschränkung