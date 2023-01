Den Weihnachtsbaum entsorgen kann lästig sein. Oder man orientiert sich am skandinavischen St.-Knut-Tag – an dem das Ende der Weihnachtszeit gefeiert wird – sowie an der Werbung eines schwedischen Möbelhauses und macht ein Spektakel daraus.

Der FC Wacker in Weidenthal zelebriert seit 2003 Letzteres und lädt nun nach zwei Jahren Corona-Pause wieder zum Knutfest ein. Dabei wird nicht nur gefeiert und der Christbaum entsorgt, sondern zugleich die Weltmeisterschaft im Weihnachtsbaumwerfen ausgetragen.

Spannender Zweikampf um Weltmeistertitel

Dieses etwas andere sportliche Event sorgt immer wieder für Aufmerksamkeit und viele neugierige Zuschauer. Titelverteidiger ist Frank Schwender aus dem benachbarten Frankeneck, der bereits sechs Mal den Weltrekord im Weihnachtsbaumwerfen aufstellen konnte. Sein aktueller Rekord stammt aus dem Jahr 2016 und liegt bei 25,01 Metern. Die Veranstalter erwarten einen spannenden Zweikampf mit Lokalmatador und Ex-Weltmeister Christopher Milloth. Große Favoritin bei den Damen ist Margret Klein-Raber aus Siersburg. Die Saarländerin war 2019 erstmals bei der WM am Start und stellte gleich drei Einzelweltrekorde im Hoch-, Schleuder- und Weitwurf auf. Im Mehrkampf kam sie auf 20,20 Meter, womit sie auch den Weltmeister-Titel mit nach Hause nehmen durfte. Bei der letzten WM 2020 wurde sie Weltmeisterin mit 17,47 Metern.

Guggemusik zur Unterhaltung

Neben dem sportlichen Wettkampf sorgen die „Weihermer Schneckenschleimer“ in bunten Outfits und mit schräger Guggemusik für musikalische Unterhaltung. „De Pälzer Grill“ bietet zudem Glühwein & Co. für die Zuschauer – wobei jeder Gast, der seinen eigenen Weihnachtsbaum zur traditionellen Verbrennung mitbringt, kostenlos einen Glühwein erhält.

FC Wacker Knutfest: So 8.1., Weidenthal, ab 12 Uhr, weitere Infos: www.weidenthal.de/event/19-weidenthaler-knutfest/