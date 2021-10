Ihre eigene Tour zum neuen Album „Call of the Wild“ haben die Powerwölfe auf 2022 verschoben. Umso mehr freut sich die Band aus Saarbrücken auf „Knock out“.

Dort wird bei ihrem einzigen Gig des Jahres ordentlich Release gefeiert. Mit „Call of the Wild“ schlagen die „Hohepriester des Metal“ eigenen Angaben zufolge ein neues Kapitel auf, ohne die Wurzeln zu verleugnen. So sind Anleihen des Celtic Folk ebenso vertreten wie eine hitverdächtige Gänsehaut-Ballade. Als „Bestie von Album“ bezeichnen sie es selbst.

Mit der 2003 gegründeten Metal-Ikone als Zugpferd hoffen die Veranstalter auf ein ausverkauftes Haus. Die 5000 Tickets könnten auch schnell vergriffen sein, nicht nur, weil das Publikum dieser Tage geradezu nach Livekonzerten giert. Auch über den Headliner hinaus lässt sich das Line-up sehen: Die Power-Metaller Orden Ogan aus Arnsberg stellen ihr Chart-Album „Final Days“ vor. Eclipse aus Schweden, die bereits im Vorprogramm der Scorpions gespielt habe, kommen ebenfalls mit neuem Material, und als Opener haben sich Mystic Prophecy aus Schwaben angekündigt. Weitere Bands sollen dazu kommen.

Info

„Knockout-Festival“: Sa 11.12., 17 Uhr (Einlass: 15.30 Uhr), Karlsruhe, Schwarzwaldhalle, Karten/Info: www.knockout-festival.de