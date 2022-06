„Oh wie schön wär’s Zeltival!“ – Mit diesem Stoßseufzer frei nach Janosch musste das Karlsruher Tollhaus zwei lange Corona-Jahre lang kleinere Festival-Brötchen backen. Aber nun ist das „Zeltival“ zurück – in schöner internationaler Buntheit.

„Aus mehr als einem Dutzend Ländern und von sämtlichen bewohnten Kontinenten stammen die Künstlerinnen und Künstler“ der diesjährigen Ausgabe, jubeln die Macher des Sommerfestivals. Entsprechend groß ist die Bandbreite der musikalischen Stile, sie reicht von Acid Soul und Balkan Beat über Deutschrock und Indie-Swing bis hin zum erlesenen Mix aus japanischem Volksliedgut und Weltmusik, den die Minyo Crusaders zum Festivalfinale am 7. August mitbringen.

Rund 30 Konzerte von Jazz bis Jungsband

Bis dahin bündelt das „Zeltival“ ab 23. Juni gut 30 Konzerte. Alte Hasen wie die Rockveteranen von Saga, Brasiliens Avantgarde-Jazz-Ikone Hermeto Pascoal oder die arrivierten Liedermacher Hubert von Goisern und Pippo Pollina sind ebenso mit von der Tollhaus-Partie wie der deutsche Pop-Nachwuchs in Gestalt der kessen Alli Neumann oder der Jungsband Jeremias.

Weltmusik von Dobet Gnahoré trifft Ukulele

Was ist aus solcher Fülle hervorzuheben? Neben der charismatischen Sängerin und Tänzerin Dobet Gnahoré, die „die verschiedenen Sounds des urbanen Westafrikas“ verkörpert, vielleicht das Wiedersehen mit den „Rock-Stars der Bonsai-Gitarre“: The Ukulele Orchestra of Great Britain überquert endlich wieder den Ärmelkanal, um singend und auf kleinen Klangkörpern zupfend kuriose Coverversionen zu verzapfen – von Wagners „Walkürenritt“, den „Sweet Dreams“ der Eurythmics oder auch von Hawkwinds „Silver Machine“ (Mi 29.6.).

Grammy-Gewinner: Bluesgröße Robert Cray

Ein Pflichttermin für Blues-Fans ist der Auftritt des US-amerikanischen Gitarristen, Sängers und fünffachen Grammy-Gewinners Robert Cray am 5. Juli: Crays Sound ist so klassisch, die Soli auf seiner Fender Stratocaster so packend, dass man diese Musik direkt zum Soundtrack des eigenen Roadmovies befördern möchte.

„Black Acid Soul“ von Lady Blackbird

Ähnlich unmittelbar fasziniert der „Black Acid Soul“, den Marley Munroe alias Lady Blackbird kredenzt. Ihr gleichnamiges Album, Ende letzten Jahres erschienen, tendiert stark in Richtung Jazz und besteht aus melancholisch-minimalistischen Songs, getragen von einer starken, großen Stimme, die an Jazzdiven der Vergangenheit denken lässt: quasi eine Nina Simone fürs 21. Jahrhundert (Mi 20.7.).

Hip-Hop auf Bayrisch von Dicht & Ergreifend

Zünftig krachen lässt es die Hip-Hop-Combo Dicht & Ergreifend (So 31.7.), die auf Bayerisch rappt und mit gnadenlos sarkastischer Ausgelassenheit sowohl die Umweltpolitik des Freistaats als auch Anti-Corona-Maßnahmen durch den Kakao zieht. Und noch ein letztes Schlaglicht sei geworfen: auf den Australier Benjamin Stanford, der sich Dub FX nennt und, nur mit Gitarre und Loop-Station ausstaffiert, Reggae-Hymnen fabriziert, die richtig Gas geben (Di 2.8.).

„

Zeltival“ – 23.6. bis 7.8., Karlsruhe, Tollhaus, gesamtes Programm auf: tollhaus.de, Karten: reservix.de