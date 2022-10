Während professionelle Musiker spielen, ist hier von Seiten des Publikums auch Quietschen und Brabbeln erlaubt: In Ludwigshafen, wo die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz ihren Sitz hat, sind die Krabbelkonzerte oft ausverkauft.

Am 12. Oktober kommt ein Ensemble für zwei Krabbelkonzerte nach Kaiserslautern, für die es bei Redaktionsschluss noch Karten gab.

Schon Babys hätten ein feines Gespür für Töne, Rhythmus und Schwingungen – „große Musik für kleine Ohren“ lautet deshalb das Konzept des Musikpädagogen Andrea Apostoli, der schon Babys und Kleinkindern bis drei Jahren die Freude an Klängen vermitteln möchte. Spielerisch sollen diese an die Klassik herangeführt werden. Es stehen also keine Kinderlieder auf dem Programm, sondern beispielsweise Werke von Komponisten wie Debussy, Händel und Brahms. Die Musikerinnen und Musiker bewegen sich laut Ankündigung auch im Raum.

Krabbelkonzerte, Kaiserslautern, Fruchthalle: Mi 12.10., 14.30 Uhr und 16.30 Uhr, für Babys und Kleinkinder bis 3 Jahren, Karten z.B. in der Tourist-Info, Info: 0631 365-3452. Das Familienticket (22 Euro) wird laut Veranstalter nur an der Tageskasse erhältlich sein. Informationen: www.kaiserslautern.de