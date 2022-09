Kandinsky und Ambient-Klänge, Hirnforschung und Sternenstille – all das soll sich an den Abenden des 2. und 3. September in der Buntsandsteinkulisse des Natursteinwerks Picard zum Gesamtkunstwerk verdichten.

Lichtprojektionskünstler Ingo Bracke, seit 20 Jahren Mastermind der „Wolkenhain-Aktionen“, lässt in die performative Installation „Klang-Raum-Stille“ Reminiszenzen an die russische Avantgarde einfließen: Wassily Kandinskys abstrakte Malerei, die Musik des Komponisten Alexander Skrjabin und Kasimir Malewitschs Suprematismus bilden die Bezugspunkte. Das Fraunhofer-Institut für Wissenschaftsmathematik beteiligt sich mit einem Projekt, das Denkvorgänge im menschlichen Gehirn durch Algorithmen künstlerisch visualisiert. Und Roland Weimer rührt während der Chill-Out-Phasen Gongs und anderes Schlagwerk. In einem Workshop am Samstagnachmittag gibt man sich dem Waldklangbaden und Klangkörperresonanzen hin.

„Klang-Raum-Stille“ – Fr 2.9. und Sa 3.9. ab 20.30 Uhr, Krickenbach, Natursteinwerk Picard, Schweinstal 3, Eintritt frei; Workshop Sa 3.9., 16-19 Uhr, Anmeldung: work@wolkenhain.de; Info: www.ingobracke.de