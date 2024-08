Zum 72. Mal wird am Sa 10.8. in Kirchheimbolanden ein Residenzfest eröffnet. Es wird insofern ein Besonderes sein, als es ins Jahr des 650. Stadtjubiläums fällt. Die Stadt setzt allerdings ganz auf die bewährte Programmstruktur mit Weinlauben, Musik, Ballett, Stadtlauf, Rummel und verkaufsoffenem Sonntag. Nicht zu vergessen: Das Fest-Präludium am Freitag in Gestalt der großen Kulturnacht.

Bürgermeister Marc Muchow wird das Fest, in schmuckvoller Runde mit Wein- und Erntehoheiten der Region, um 17 Uhr auf dem Römerplatz eröffnen. Im Anschluss fällt der Startschuss zum 28. Residenzfestlauf. Angeboten werden eine Bambini-Strecke (800 m, 17.45 Uhr) sowie Läufe über fünf und zehn Kilometer (18 Uhr). Im Anschluss kann bis in die Nacht hinein in den 14 Weinlauben und Höfen in der Altstadt gefeiert werden.

Mit besonderem Schauwert startet der Sonntag auf der Bühne im Schlosspark: Die Ballett-Schule Flex & Point zeigt, was sie einstudiert hat zur Matinee „Tanzen ist Träumen mit den Füßen“ (11 Uhr, bei Regen: Stadthalle). Über den Tag hinweg lässt es sich in der Stadt entspannt schlendern, schlemmen und shoppen, die Höfe wie die Schausteller auf dem Herrengarten sind gerüstet für Andrang. Besinnliches Durchatmen gestattet um 18 Uhr das erste Residenzfest-Orgelkonzert der neuen Bezirkskantorin Ulrike Heubeck in der Paulskirche. Ab 19 Uhr temperiert Live-Musik von Pirm Jam den Römerplatz.

Auch der Montag kommt mit vollem Programm, vom traditionellen Senioren-Treff der Stadt im Hof 3 (Schreinerei Glück) über Live-Musik in den Höfen (ab 18.30 Uhr) und auf dem Römerplatz (ab 19 Uhr) bis hin zum großen Finale, dem Feuerwerk um 22.30 Uhr.