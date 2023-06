Die 18. „Kerchemer Bierwoche“ steht vor der Tür. Corona-bedingt musste das überregional beliebte Volksfest 2021 ausfallen, nun lockt es die Fans des Gerstensaftes wieder zu Tausenden in die Nordpfalz.

Ein Festplatz, viele Dutzend Biere, die es zu probieren gibt: Die „Kerchemer Bierwoche“ gilt seit den 80er Jahren als eines der größten Bierfeste außerhalb Bayerns. Mit seinen bis zu 30 Brauereien und über 70 unterschiedlichen Bieren beziehungsweise Sorten sucht das Fest seinesgleichen. Auf dem Festplatz Herrngarten geht es dabei an den drei Festtagen hoch her. Der Eintritt ist frei und die Gäste können auf dem Marktplatz um die zentrale Bühne schlendern, verkosten und sich neben dem Gerstensaft natürlich auch kulinarisch rundum bestens verwöhnen lassen.

Bierkönig und Braugerstenkönigin

Ebenso eine Besonderheit: Kirchheimbolanden lädt in die Heimatstadt des einzig legitimierten Deutschen Bierkönigs. Die „Kerchemer Hoheiten“, Braugerstenkönigin Ronja I. und Bierkönig Helmut I., eröffnen freitags das Fest offiziell um 19 Uhr mit dem Fassbieranstich. Auch musikalisch ist dann einiges geboten: Der Freitag gehört einer der erfolgreichsten Deutschen Coverbands, wenn Brass Machine Rock- & Pophits aus 40 Jahren Musikgeschichte auf die Bühne zaubert.

Der Samstag wird ein wenig zünftiger, denn die beliebte Band Habachtaler aus der Region Kusel/Kaiserslautern wird neben Popsongs auch den ein oder anderen Alpen-Rock-Klassiker und Partyhit auspacken – ausgelassene Stimmung ist dabei garantiert!

Der Sonntag beginnt dann um 11 Uhr mit einem musikalischen Frühschoppen aus Schlager- & Volksmusik – präsentiert von RPR. Mit von der Partie sind unter anderen Graham Bonney und Bea Larson, die (umrahmt von Talk und Spielen) die Bühne bis 13 Uhr bespielen werden.

Festumzug am Sonntag

Ein Höhepunkt ist auch in diesem Jahr wieder der große Festumzug mit seinen gut 50 Zugnummern, der sich am So 11.6. ab 14 Uhr durch die Straßen von Kirchheimbolanden bewegen wird. Im Anschluss an den Umzug geben die Dunnerschbejer Wildsaufetzer auf dem Festplatz ein Platzkonzert, ehe sich die Hoheiten aus nah und fern um 17 Uhr auf der Bühne zusammenfinden, um dort auch die Krönung der neuen Kerchemer Majestäten gebührend zu begleiten. Der abendliche Ausklang gehört dann dem hier beliebten Entertainer Kalli Koppold.

Info

„Kerchemer Bierwoche“: Fr-So 9.-11.6., Kirchheimbolanden, Eintritt an allen Tagen frei; das Freizeittaxi fährt Fr/Sa 19-2 Uhr, So 19-24 Uhr. Fahrgäste bis 25 Jahre zahlen den Buspreis plus 2 Euro, Erwachsene ab 26 Jahre den Buspreis plus 4 Euro. Voranmeldung erforderlich bis spätestens Fr 9.6., 16 Uhr, unter 06352 710192. Offizieller Taxistand: Bushaltestelle am Festplatz Herrngarten; alle weiteren Infos unter www.visit-kirchheimbolanden.de