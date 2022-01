„Rough and ready“: Sie sind in der Tradition der irischen Folkmusik geerdet, aber sie sorgen mit Ecken und Kanten, viel Power und rauem Temperament für Authentizität. The Rapparees kommen jetzt auch nach Kaiserslautern.

Klar, dass sich – typisch Irish Folk – auch bei den Rapparees Schwermut mit Lebensfreude paart. Unterm Strich machen die Jungs aber richtig Laune und zeigen, dass die Musik auch mit akustischen Instrumenten wie Viola, Bodhrán, Banjo, Bouzouki, Fiddle und Harmonika richtig rockig rüberkommen kann. So ist im Zusammenhang mit den Rapparees oft auch von „keltischem Rock“ die Rede. Sicher ist: Die mitreißenden Konzerte werden garantiert zur ausgelassenen Tanz-Party.

In der Tradition von Bands der Arbeiterklasse

2006 fanden Joe McKeague, Gerard McNeill, Kevin Mawdsley, Conor McCaffrey und Eamon Rooney als Studenten in Belfast zusammen. Die Musiker sehen sich in der Tradition von Bands der Arbeiterklasse wie Pogues und Dubliners, haben den Stil auf erfrischende Weise entstaubt – und es schnell zu einigem Erfolg gebracht. Schon nach dem Debüt „Clarity“ (2008) zeichneten sie beim namhaften deutschen Celtic-Folk-Label Magnetic Music.

Falls Corona nicht doch noch dazwischen funkt, geht’s jetzt auf „Knock out“-Tour.

Info:

The Rapparees: Mi 2.2., 20 Uhr, Kaiserslautern, Kammgarn, Karten: www.kammgarn.de, 01806 570070, Einlass mit 2G+