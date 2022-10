Am dritten Oktoberwochenende, genauer gesagt am Sonntag, 16. Oktober, lockt wieder der Kastanienmarkt nach Hauenstein – kombiniert mit einem verkaufsoffenen Sonntag der ortsansässigen Händler.

Die Waldluft genießen, klettern oder Schuhe kaufen: Gäste besuchen Hauenstein aus ganz unterschiedlichen Gründen. Besucherströme lockt auch der Kastanienmarkt. Diese Veranstaltung sei der älteste „Keschdemarkt“ in der Pfalz, teilt das Team des Tourist-Info-Zentrums Pfälzerwald in seiner Ankündigung mit. An diesem Tag drehe sich in „Hääschde“, wie der Luftkurort in der Südwestpfalz gern genannt wird, alles um die Castanea sativa, also um die Esskastanie.

Viele Zubereitungsmöglichkeiten

36 Marktbeschicker möchten den Besuchern zeigen, dass Kastanien zwar geröstet prima schmecken, aber noch wesentlich mehr Genusspotenzial haben. Beispiele gefällig? Keschdesalami und -flammkuchen, Kastaniensuppe und -brot. Wer es süßer mag, wählt vielleicht den Kastanienkuchen oder Pralinen. Die Nussfrucht kann aber auch zu Öl und sogar zu Keschdebier verarbeitet werden.

Und wer Keschdewaffeln bereits kennt, probiert dieses Mal vielleicht den Keschdekäse? Die Händler hoffen, dass die Besucher ordentlich zugreifen.

Kastanienmarkt: So 16.10., 11-18 Uhr, Hauenstein, Johann-Naab-Platz, verkaufsoffener So: 13-18 Uhr, Info: 06392 9233380 (Tourist-Info), www.urlaubsregion-hauenstein.de