Der Ticketverkauf für die größte Pfälzer Weinmesse „Wein am Dom“ in Speyer hat begonnen. Rund 140 Weingüter präsentieren am 13. und 14. April mehr als 800 Pfälzer Gewächse in der Domstadt.

Die Veranstalter raten, beim Ticketkauf schnell zuzugreifen, „denn im vergangenen Jahr war der Messe-Samstag bereits vor Veranstaltungsbeginn restlos ausverkauft“.

In sechs teils historischen Gebäuden präsentieren die Winzer ihre besten Weine und Sekte. Die Pfälzer Weinhoheiten laden zu kostenfreien Winewalks und informieren über aktuelle Trend-Themen der Szene. Treffpunkt: zentraler Einlass an der Pilgerstatue in der Maximilianstraße: Sa/So 14 Uhr (Riesling beziehungsweise Rosé), Sa/So 16 Uhr (Sekte und Seccos beziehungsweise „Burgunderwunder“). Voraussetzung zur Teilnahme ist die Eintrittskarte für „Wein am Dom“.

www.wein-am-dom.de, Tickets: reservix.de