Kaum zu glauben: Seit 45 Jahren am Start, sorgen Saga noch immer für volle Hallen oder Clubs. Keine Frage: Die kanadischen Rocker haben die treuesten Fans, aber sie haben es auch immer noch drauf mitzureißen.

Rock-Veteranen begeistern ihre Fans

Konzertbesucher schwärmen von Michael Sadlers Stimme, die noch genauso kraftvoll klinge wie eh und je. Die Spielfreude der junggebliebenen Rock-Veteranen ist grenzenlos und macht einen Konzertbesuch zu einem Erlebnis. Für viele Fans sind die Auftritte fast schon Familienfeste – manche sind mehr als 20 Mal dabei gewesen.

Pioniere des Prog-Rocks

Mit Hits wie „Wind him up“, „Don’t be late“, „On the loose“ und „Humble Stance“ hat sich die Band einen festen Platz im musikalischen Kulturgut erobert. Die kanadische Kultband kann ohne Zweifel als Pionier des Progrock bezeichnet werden. Die letzten zehn Saga-Alben schafften es in die oberen Ränge der deutschen Charts, das letzte, „Symmetry“ aus dem Jahr 2021, landete auf Platz 11.

Retropartys in der Region

Nach der erfolgreichen „Vital Signs Tour 2023“, bei der die Band in ihrer Heimat Kanada und auch in Europa unterwegs war, kommen Saga im Rahmen der „It never ends“-Tour 2024 erneut nach Europa. Auch in der Region steigen ihre phänomenalen Retro-Partys – in Kusel, Wörth, Zweibrücken und Bensheim.

Überzeugen musikalisch, technisch und emotional

Michael Sadler selbst ist überwältigt: „Es scheint, dass wir in den letzten Jahren eine Art Renaissance erlebt haben, dass unsere Musik von vielen neu entdeckt wird. Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir live noch nie so gut waren.“ Ein großer Teil des Erfolgs liegt sicher auch in der Verknüpfung von Progressive Rock mit eingängigen Melodien, technisch virtuos und gleichermaßen emotional. Und an ihrem herausragenden musikalischen Können. Ian Crichon etwa zählt zu den besten Gitarristen des Genres. Michael Sadler sieht ihren Erfolg auch in ihrem kompromisslos ehrlichen Rock begründet und in der Tatsache, dass sie nie Musik nur für die Charts produziert hätten.

Live liefern sie, was ihre Fans von ihnen erwarten: eine emotionale, rockige Zeitreise in die Vergangenheit mit ihren größten Klassikern – auf musikalisch und technisch höchstem Niveau.

Saga: »It never ends«-Tour: Fr 21.6., 19.30 Uhr, Kusel, Fritz-Wunderlich-Halle, Karten: 06381 424496; So 21.7., Rock-History-Festival Bensheim, Musiktheater Rex; Fr 29.11., 20 Uhr, Wörth, Festhalle, Tickets: reservix.de; Mi 4.12., 19.30 Uhr, Zweibrücken, Festhalle, Tickets: eventim.de