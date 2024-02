„Big O“ – so nennen seine Fans Olaf Obsommer – hat seine Passion als Kajak fahrender Globetrotter gefunden. Jetzt geht er mit verschiedenen Produktionen auf Tour, gastiert zunächst rechtsrheinisch, bevor er im Spätherbst auch die Pfalz besucht.

Gehört auch zum Abenteuer: Olaf Obsommer schultert das Kajak, um den Berg zu überqueren. | Foto: Jens Klatt Auf vereisten Stromschnellen: Olaf Obsommer. | Foto: Jens Klatt Olaf Obsommer unterwegs in Nordnorwegen. | Foto: Jens Klatt Gipfelsturm mit Kajaks im Gepäck. | Foto: Jens Klatt 2008 war der Globetrotter in Grönland. | Foto: Manuel Arnu Foto 1 von 5

Schon als Kind paddelte er mit seinen Eltern auf dem Rhein. Bis Olaf Obsommer aber mit seinem Kajak zum hauptamtlichen Weltreisenden wurde und ganz oben auf der Welle der international renommierten Extremsportler mitschwimmen konnte, nahm er einige Umwege: Er schloss eine Ausbildung zum Industriemechaniker ab, dann ein Maschinenbaustudium und eine Krankenpflegeausbildung an, die er jedoch abbrach, bevor er sich zum examinierten Altenpfleger ausbilden ließ und acht Jahre in diesem Beruf arbeitete. Wer den sportlichen Fotografen heute sieht, der in preisgekrönten Filmvorträgen von seinen Abenteuern berichtet und diverse Bücher darüber veröffentlicht hat, kann sich das allerdings kaum noch vorstellen. „Big O“ hat seine Passion als Kajak fahrender Globetrotter gefunden.

Olaf Obsommer berichtet über sein buchstäblich bewegtes Leben

Jetzt geht er mit verschiedenen Produktionen wieder auf Tour, gastiert zunächst rechtsrheinisch, bevor er im Spätherbst auch die Pfalz besucht. Inhaltlich startet die Tour mit einer Rückschau auf sein buchstäblich bewegtes Leben: Obsommer berichtet in „Sick Life Line“ mit eindrucksvollen Bildern von seinen Kajak-Reisen in die entlegensten Winkel der Erde und von seinem Werdegang.

Bilderreise in zwei reizvolle Landschaften

Im Double Feature „Cinque Terre & Soca“ entführt Obsommer in zwei reizvolle Landschaften – zunächst an die Soca in Slowenien und anschließend nach La Spezia in Italien. Das Ziel der umweltfreundlichen Italienreise bestand darin, mit Seekajaks die 120 Kilometer lange Strecke vom Hafen Genua bis nach La Spezia entlang des sogenannten Golfs der Dichter zurückzulegen.

Mit Dane Jackson und Bren Orton im Urwald

Diesen Film zeigt er im November auch in Speyer, aber gepaart mit Bildern seiner Tour mit Super-Stars der Extremkajakwildwasserszene wie Dane Jackson (USA) und dem Briten Bren Orton durch den Urwald von Gabun.

Olaf Obsommer – Filmvorträge: »Sick Life Line«: Fr 23.2., 19.30 Uhr, Philippsburg, St. Sebastianusheim; »Cinque Terre & Soca«: Di 27.2., 17 Uhr, Karlsruhe, Globetrotter-Clubhütte (Kaiserstraße); Do 29.2., 17 Uhr, Wiesbaden, Globetrotter-Clubhütte (Neugasse); »Cinque Terre & Gabon«: So 3.11., 17.30 Uhr, Speyer, Judomaxx; Karten: obsommer.de