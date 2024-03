Heute ist Kaffee mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von durchschnittlich 167 Litern pro Jahr dem Verband zufolge das meistgenossene Getränk in der Bundesrepublik. Kein Wunder, dass es auch in der Pfalz etliche Röstereien gibt. Ein Überblick.

Gerade hat die „Bild“ mit einem Beitrag für Unruhe gesorgt: Aufgrund einer EU-Verordnung drohen der Zeitung zufolge Engpässe und Preissteigerungen beim Kaffee. Was auch immer dran ist an der Sache und wie auch immer es letzten Endes kommen wird: Kaffee ist hierzulande längst Kult – und Kulturgut seit mehr als 350 Jahren. Wie der Deutsche Kaffeeverband informiert, wurde 1673 mit dem Kaffeehaus am Schütting in Bremen das erste seiner Art auf deutschem Boden eröffnet.

Heute ist Kaffee mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von durchschnittlich 167 Litern pro Jahr dem Verband zufolge das meistgenossene Getränk in der Bundesrepublik. Kein Wunder, dass es auch in der Pfalz etliche Röstereien gibt – Tendenz zuletzt steigend. Ihnen ist zugleich eine große Vielfalt an Geschmacksrichtungen beim Kaffee zu verdanken, denn neben der Sorte prägt das Rösten das Aroma der Bohnen entscheidend mit.

Je heller die Röstung, desto milder die Bohne

Beim Rösten wechseln diese ihre Farbe von Grün über Gelb und Gelbbraun zu Hell- und Dunkelbraun. „Generell gilt: Hellere Röstungen schmecken milder. Dunklere Röstungen weisen mehr Röstaromen und Bitterstoffe auf und sind vor allem für Zubereitungsarten wie Espresso geeignet“, heißt es dazu auf www.kaffeeverband.de. Es gibt einerseits sortenreine Kaffees, aber auch durch das Mischen verschiedener Sorten können die Röster laut Kaffeeverband „basierend auf den Eigenschaften des Rohkaffees unterschiedliche Aromenprofile“ (Blends) erzielen. Hinzu kommen vielfältige Zubereitungsarten vom schlichten Filterkaffee über Mokka und Espresso bis hin zur Spezialität aus der Siebträgermaschine. Kaum zu überblicken ist die Anzahl der Rezepte, die darauf basieren.

Barista Arno Preuss gibt auf www.coffeeness.de einen kleinen Überblick. Und auch auf der Webseite www.kaffeezentrale.de finden sich entsprechende Hinweise. Espresso gibt es demnach als Ristretto mit wenig Wasser, als Americano, der nach der Zubereitung mit heißem Wasser verlängert wird, als Cappuccino mit leichter Milchschaumkapuze, die beim Latte Macchiato hingegen sehr üppig ausfällt. Nur einen Klecks Milchschaum ist auf dem Espresso Macchiato, und unter Flat White versteht man einen hell gerösteten Espresso mit sehr fließfähigem Mikroschaum. Nicht zuletzt sollten Kaffeefans in ihrer Lieblingseisdiele mal einen Affogato al Caffè probieren, einen Espresso mit Vanilleeis.

Latte Art: Aus einem Cappuccino wird ein kleines Milchschaum-Kunstwerk. | Foto: ram69 - stock.adobe.com

Was mit alkoholischen Zutaten wie Whisky und Sahne (Irish Coffee) oder Rum und Sahne (Pharisäer) aus einem einfachen Filterkaffee werden kann, ist ebenfalls erstaunlich. Nicht zuletzt erobern seit geraumer Zeit Coffee Cocktails wie Espresso Martini und Espresso Tonic die Bars. Auch der White Russian ist buchstäblich in aller Munde, enthält allerdings Kaffeelikör, Wodka und Flüssigsahne und keinen gebrühten Kaffee oder Espresso.

Frisch vom Hersteller: Kaffeeröstereien in der Pfalz

Hinweis: Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Annweiler

Gaumenfreuden, In den Bruchwiesen 10 (auch in Eußerthal, Badstraße 16),

kaffeeroesterei-gaumenfreuden.de, 0176 45699911

Deidesheim

Röstwerk Pfalz & Weincafé Kostbar, Königsgarten 8, weincafe-kostbar.de, 06326 2480244

Grünstadt

Green Roast, Von-Ketteler-Ring 21, greenroast.de, 06359 9119052

Hauenstein

Weinlädchen & Kaffeerösterei Feith, Gartenstr. 18, weinlaedchen-feith.de, 06392 7376

Kaiserslautern

Kaffeerösterei Kaiserslautern und Café, Steinstr. 27, kaffeeroesterei-kaiserslautern.de, 0631 36600651

Kirchheimbolanden

Rösterei und Café Mandala, Schlossplatz 37, cafe-mandala.de, 06352 706082

Kaffeerösterei Weidmann, Mühlstr. 6, kaffeemanufaktur-weidmann.de, 06352 7896669

Krottelbach

Reismühle Kaffeemanufaktur mit Hofladen und Gastronomie,

Reismühle 1, reismuehle.info, 06384 925771

Kusel

Kaffeerösterei Kusel, Hintergasse 27, kaffeeroesterei-kusel.de, 06381 4229609

Landau

KFE Kaffee, Maximilianstraße 2, kfe-kaffee.de, 06341 144141

Café Parezzo mit Kaffeerösterei, Marktstr. 53, parezzo.de, 06341 942555

Ludwigshafen

Mohrbacher Kaffeerösterei, Mundenheimer Straße 233, mohrbacher.de, 0621 563541

Mackenbach

Maronoro – Die Kaffeerösterei, Miesenbacher Str. 10, maronoro.de, 06374 4692

Neustadt

Blank Roast Kaffeemanufaktur, Mußbacher Landstraße 21, blankroast.de, 06321 937880

Coffee & Spirit, Peter-Koch-Straße 77, coffee-and-spirit.com, 0170 1661399

Annas Kaffeerösterei, Hauptstraße 27, annaskaffeeroesterei.de, 0176 43104821;

Tipp: Annas Biokaffees gibt’s auch im Leprima-Bio-Supermarkt der Lebenshilfe in Bad Dürkheim, Sägmühle 17.

Pirmasens

Westpfalz Kaffeerösterei Exepresso, Lembergerstr. 239, exepresso.de, 06331 216878

Speyer

Schramms Kaffeerösterei, Gilgenstr. 31, schramms-kaffee.de, 06232 601960

Schramms Alte Rösterei im Industriehof, Franz-Kirrmeier-Str. 19,

Halle 45/5, schramms-kaffee.de, 06232 9901793

Kaffeemanufaktur Speyer, Korngasse 28, kaffeemanufaktur-speyer.de, 06232 9655429,

Weitere Informationen, Rösterei-Adressen und Tipps:

deutscheroestereien.de sowie roester-guide.de