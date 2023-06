Ein Familienmusical, das im Zirkus spielt, ein „Spießbürger“, der gern von seiner Frau erzählt, und ein mitreißender Crossover-Abend mit der Sängerin Sandie Wollasch und dem Musikensemble „Spark“ : Der Wörther Sommer kann kommen.

„Jaaaa!“ – Wenn „Spießbürger Karl-Heinz“ an die Zeit erinnert, in der es nur zwei Fernsehprogramme gab, und die Zuschauer fragt, ob sie sich auch noch an „Flipper“, die Serie mit dem zutraulichen Delfin, erinnern, erschallt Zustimmung aus zahlreichen Kehlen. Roland Maier verkörpert diesen Karl-Heinz: Veränderungen mag dieser nicht allzu sehr. Außerdem hat er es mit seiner Angetrauten namens Ilse nicht immer leicht, was er anhand vieler Beispiele zu belegen weiß. Da Karl-Heinz nun das Rentenalter erreicht hat, ist sie allerdings auch sein „neuer Chef“ ...

Roland Maier, Kabarettist aus dem pfälzischen Maximiliansau mit badischem Zungenschlag (Eigenbeschreibung), möchte sein Publikum im Alltag abholen und zum Lachen bringen. Er eröffnet in diesem Jahr das Programm auf der Wörther Sommerbühne, musikalisch begleitet von Stefan Wurz (Fr 14.7., 20.30 Uhr).

Echo-Klassik-Gewinner mit Sandie Wollasch

Von einer großartig klingenden Zusammenarbeit kann sich das Publikum am Samstag, 15. Juli, 20.30 Uhr, überzeugen: Jazzsängerin Sandie Wollasch, in der Region keine Unbekannte, und „Spark – Die klassische Band“ präsentieren ihren Crossover zwischen Klassik, Pop, Jazz und Avantgarde. Das Quintett Spark, das 2011 für sein Debütalbum „Downtown Illusions“ den Echo Klassik in der Sparte „Klassik ohne Grenzen“ erhielt, nennt ein reiches Instrumentarium sein Eigen, zu dem allein mehr als 40 verschiedene Flöten gehören.

„Alpakalamadrama“ mit großen Puppen

Auch viele Kinder sollen, geht es nach den Organisatoren, den Wörther Kultursommer genießen können: Am Sonntag, 16. Juli, 11 Uhr, spielt die Freie Bühne Neuwied ihr Familienmusical „Juri & das Alpakalamadrama“. Tammy Sperlich und Boris Weber bringen zu dieser Inszenierung auch Großpuppen mit (Altersempfehlung des Theaters: ab 5 Jahren).

Zum Inhalt: Der große Zirkus Kosnoj will Juri und sein Alpaka unbedingt in seinem Programm haben, fast jedes Mittel scheint recht. Doch das wäre der Untergang für den kleinen Zirkus Aruba. Juri und sein Tier sind dort nämlich die unumstrittenen Stars bei Groß und Klein.

Info:

Wörther Sommer“, Open-Air-Kultur auf der Bühne an der Festhalle in Wörth, 14.-16. Juli Informationen unter woerth.de/kultur, Karten: www.reservix.de