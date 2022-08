„Regina Luctus – Königin der Trauer“: Der Titel des Konzertes, mit dem das tschechische Tiburtina Ensemble am 3. September in der Abteikirche Otterberg zu Gast sein wird, verweist auf die böhmische Königin Guta, eine Habsburgerin.

Gutas tragische Geschichte, in der auf Glück stets Unglück folgte und die wenige Tage nach der Krönung und der Geburt ihres zehnten Kindes mit nur 27 Jahren starb, führt zurück ins 13. Jahrhundert. Ihr Schicksal ist mit einem bedeutenden Abschnitt der böhmischen Geschichte verflochten, denn durch ihre Ehe mit Wenzel II., dem böhmischen König, begann die Koexistenz der tschechischen „Nation“ und des Hauses Habsburg, die bis 1918 andauerte.

Von Klagelied bis Minnesang

So bewegt Königin Gutas Leben war, so vielfältig ist auch die Bandbreite der Stücke, die in diesem Konzert ihre Geschichte nacherzählen. Von Klageliedern über Minnesang, Marienlieder, Glaubensbekenntnisse, traditionelle geistliche Lieder bis hin zu polyphonen Stücken ergibt sich eine bunte Mischung Alter Musik, so die Ankündigung.

Führende Rolle des Ensembles in Europa

Erst 2008 gegründet, zählt das Tiburtina Ensemble bereits jetzt auf dem Gebiet der Alten Musik zu den besten Ensembles Europas. Das Ensemble für Frauenstimmen – benannt nach der historischen mittelalterlichen Figur die Tiburtinische Sibylle – hat sich auf die Interpretation gregorianischer Choräle, mittelalterlicher Polyphonie und zeitgenössischer Musik spezialisiert. Barbora Kabátková, die künstlerische Leiterin, hat an der Karls-Universität in Prag Dirigieren mit Schwerpunkt Kirchenchor sowie Musikwissenschaft studiert.

Tiburtina Ensemble – „Regina Luctus – Königin der Trauer“: Abteikirche Otterberg, Sa 3.9., 20 Uhr; Karten: Reservix