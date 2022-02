Bewegende Fragen an die Zukunft stehen im Mittelpunkt eines Stücks des Jungen Tanztheaters Corinna Clack in Heidelberg. Den Termine der Premiere am 12. März darf man sich gut und gerne vormerken.

Fragen persönlicher Art („Werde ich morgen glücklich sein?), Fragen nach der Zukunft der Erde („Wer kriegt die letzte Flasche Wasser?“): In unterschiedliche Richtungen lenken die 50 Menschen die Blicke des Publikums im Tanzstück „Sehr geehrte Zukunft“. Begleitet von Livemusik feiert das Junge Tanztheater der Tanzpädagogin und Choreografin Corinna Clack am Samstag, 12. März, Premiere am Theater in Heidelberg.

Pausetaste im Leben durch die Pandemie

Mancher Mensch mag sich seit Pandemiebeginn fühlen, als habe jemand die Pausetaste in seinem Leben gedrückt. Auch diese Aufführung musste warten. „Sehr geehrte Zukunft“ ist nämlich „vor Corona“ entstanden. Weniger dringlich sind die Anliegen der jungen Leute in der Zwischenzeit vermutlich nicht geworden. „Fragend, zweifelnd, fordernd und leidenschaftlich formen sie aus ihren vielfältigen Lebenspositionen eine Ansprache, die mitnimmt, erschüttert, begeistert und Mut macht“, verspricht die Ankündigung. Die Bewegungssprache entwickelte sich dabei aus der Improvisation, also aus Bewegungen, die den Beteiligten aus dem Stegreif zu den im Stück aufgegriffenen Fragen einfielen.

Mitmachtheater für Kinder ab 10 Jahren

Corinna Clack leitet in dieser Spielzeit den „Club Tanz 1“ des Heidelberger Theaters (für Kinder ab 10 Jahren). Ihr eigenes Tanztheater gründete sie schon 2001. Clack unterrichtet auch Jugendliche und Erwachsene, bezieht Menschen mit und ohne Behinderung in ihre Arbeit ein. Seit Jahren arbeitet die Choreografin mit den Musikerinnen und Komponistinnen Jutta Glaser und Cordula Reiner Wormit zusammen, so auch in „Sehr geehrte Zukunft.