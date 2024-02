Eine Premiere für Familien mit Kindern ab 8 Jahren, der Abschied von der Kinderoper „Der Goldene Brunnen“ nach Otfried Preußler und ein Gastspiel im Jugendtheater : Das Junge Pfalztheater Kaiserslautern bietet im Februar viel.

Zwei Hasen liegen an ihrem Luxuspool. Sie haben sogar computergesteuerte Kuscheltiere. Alles wäre wunderbar. Doch der Planet der Hasen wird bald explodieren. Doch zwei kleine Hasen können dagegen eh nichts tun?

Premiere für „Planet der Hasen“

Das neue Kinderstück, das am Jungen Pfalztheater in Kaiserslautern Mitte Februar Premiere feiern wird, beschäftigt sich mit großen Themen wie Nachhaltigkeit und Klimawandel, „ohne sich in Schreckensfantasien zu verlieren“. Das verspricht die Ankündigung dieser Fabel von Tina Müller auf der Werkstattbühne, also der kleinen Bühne des Pfalztheaters, in der Regie von Dominique Enz – Premiere: „Planet der Hasen“, Freitag, 16.2., 16 Uhr, für Familien mit Kindern ab 8 Jahren).

Figurentheater von Maren Kaun

Maren Kaun zeigt ihr neues Figurentheaterstück „Die Riesin und ihr Topf“ noch mehrfach für Familien mit kleinen Kindern: Der Kesselflicker Ticke Tacke soll einen Topf reparieren, der für die Riesin klitzeklein, für ihn selbst aber riesengroß ist – wie soll er das schaffen? Die nächsten Nachmittagstermine der Vorstellungen beginnen am So 11.2. und am Sa 17.2., jeweils um 16 Uhr; die Karten sind begehrt (Werkstattbühne, ab 4 Jahren).

Abschied nehmen heißt es für das Publikum am Sa 3.2. um 18 Uhr im Großen Haus: Dann erklingt zum letzten Mal die Familienoper „Der Goldene Brunnen“ nach dem Märchen von Otfried Preußler mit Musik von Peter Leipold (ab 5 Jahren).

„Mädchen mit Hutschachtel“

Für Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene unterstreicht das Gastspiel „Mädchen mit Hutschachtel“ eindringlich, warum derzeit Menschen auch auf Demonstrationen der Feststellung „Nie wieder ist jetzt“ Nachdruck verleihen wollen: Das Dokumentartheater handelt von der Deportation jüdischer Bürger aus Baden und der Saarpfalz ins Internierungslager Gurs (So 4.2., 16 Uhr, Werkstattbühne).

Info

Februar-Veranstaltungen für Familien, Pfalztheater, Kaiserslautern, Willy-Brandt-Platz 4/5, Karten: 0631 3675209, Info auch zur Familienkarte: www.pfalztheater.de