Musik endlich wieder erlebbar machen – das war ein Bedürfnis und die Initialzündung, aus dem jungen Radioprogramm des SWR „Das Ding“ ein erstes eigenes Festival zu schnüren. Am Samstag, 28. Mai, geht es in Mannheim über die Bühne.

Das Line-up, das zur Hälfte aus Frauen besteht, bietet jungen und frischen Rock, Rap, Indie und Pop von erfolgreichen Newcomern: Provinz, Luna, Majan, Jeremias, Rote Mütze Raphi, Schmyt, Nina Chuba, 01099, Paula Hartmann, Loi und Zavet.

Provinz haben sich mit ihrem Debütalbum „Wir bauten uns Amerika“ und „Zu spät, um umzudrehen“ in kurzer Zeit einen Namen in der deutschen Indie-Pop-Szene gemacht. Luna katapultierte es mit ihrem Song „Verlierer“ direkt auf Platz 3 der deutschen Charts. Der Schorndorfer Rapper Majan erhielt 2019 den „New Music Award“. In seinem Debütalbum „SKITS“ begeistert der Newcomer mit einem Mix aus Rap, Pop und Klavierballaden. Die junge Band Jeremias aus Hannover hat reinen Indie-Pop im Gepäck.

New-Music-Award-Gewinnerin mit im Line-up

Rapperin Rote Mütze Raphi steht für einen zeitgeistigen Sound und singt ihren Fans mit „Tag ein Tag aus“ oder „On/Off“ aus dem Herzen. 2021 bekam sie dafür den „New Music Award“. Schmyt, nach der Auflösung der Band Rakede solo unterwegs, rappt zwischen Soul und Herzschmerz. Ob Schauspielerei, Elektro-Pop oder Deutsch-Rap – Nina Chuba kann vieles. „Molly Moon“ und „Neben mir“ überzeugt denn auch alte Rap-Hasen. Das Kollektiv 01099 reist aus Dresden an. Die jungen studierten Musiker gehören zu den Newcomern der Szene. Paula Hartmann, bekannt aus Kino und TV, bringt deutschen Soul aufs Festival. Und schließlich zwei Heimspiele: aus Mannheim die Sängerin Loi und der 26-jährige Zavet mit Rap und Pop. Die DJs LXQ und Slona lassen zum Finale die Plattenteller vibrieren.

„Das Ding“-Festival: Sa 28.5., ab 16 Uhr, Mannheim, Zeltfestivalgelände Rhein-Neckar, Info und Zeitplan: www.dasding.de, Karten: reservix.de