Mike Singer liebt Musik nicht nur, er lebt für sie. Der Junge, der einst Coversongs bei Youtube postete und zum Teenie-Star der Generation Z wurde, kann sich mittlerweile zu den Großen der deutschsprachigen Musikbranche zählen.

Bekannt wurde er im Jahr 2013 durch seine Teilnahme bei der Castingshow „The Voice Kids“. Danach arbeitete er hart an seiner Karriere – mit Erfolg. Im Jahr 2016 erhielt er endlich den Lohn für seine Arbeit: Die Warner Music Group bot ihm einen Plattenvertrag an, und nur ein Jahr später landete er mit seinem Album „Karma“ seine erste Nummer-eins-Platzierung in den deutschen Charts. Mit „Deja Vu“, „Trip“ und „Emotions“ folgten weitere Nummer-eins-Alben in den deutschen Albumcharts. Bei der Musikshow „The Masked Singer“ belegte er den zweiten Platz, und er war der jüngste Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“.

Gespür für musikalische Trends

Der im Jahr 2000 in Kehl geborene und in Offenbach aufgewachsene Musiker der Generation Social Media hat wohl ein Gespür für musikalische Trends, und so setzte er früh auf Kollaborationen und kombinierte seinen Schlagerpop etwa mit Hip-Hop-Beats, auch mit Rapper Kay One bei dem Song „Du gehst nicht aus meinem Kopf“. Dem Klassiker „Forever Young“ von Alphaville verpasste er auch seine eigene Version. Auch wenn man seine Musik nicht mag, er probiert sich stets neu aus und nimmt seine Fans mit auf eine Reise durch die facettenreiche Musikwelt.

Von sanften Tönen bis zur Uptempo-Nummer

Nun freut er sich auf ein emotionales, energiegeladenes Wiedersehen mit dem Publikum auf seiner Tour durch Deutschland, die Schweiz und Österreich mit seinem aktuellen Album „Emotions“. Darauf zeigt er seine ganze Bandbreite – von sanften, leisen und berührenden Tönen bis zur hippen und tanzbaren Uptempo-Nummer. Dass er selbst tanzen kann, hat er spätestens bei der diesjährigen Tanz-Show „Let's Dance“ gezeigt, bei der er das Mikro gegen Tanzschuhe eingetauscht und zusammen mit Christina Luft um den Titel gekämpft hat.

Mike Singer: „Emotions“-Tour, supp. Octavian – Mo 19.12., 18 Uhr, Mannheim, Capitol, Tickets: 01806 570070