Er hat die Jugendjury der deutschen Filmbewertungsstelle (FBW) begeistert. Das Urteil der Jugendlichen: „Der Film hat uns happy gemacht“. „Träume sind wie wilde Tiger“ dreht sich um Tanzen, Integration und Freundschaft.

Er möchte tanzen wie sein großes Vorbild Amir Roshan und deshalb an einem Film-Casting in Indien teilnehmen. Das Problem: Der zwölfjährige Inder Ranji ist gerade erst mit seinen Eltern nach Deutschland umgezogen. In Deutschland fühlt er sich noch nicht wohl, aber er findet eine Freundin: Toni, die andere Probleme als Ranji hat.

Für Kinder ab sechs Jahren

Kontrastreiche Bilder, verschiedene Tanzstile (teils in traditionellen Gewändern) und überzeugende Jungschauspieler – die Jugendjury der deutschen Filmbewertungsstelle (FBW) zeigt sich begeistert und empfiehlt „Träume sind wie wilde Tiger“ (Filmstart 3.2.) für Kinder ab sechs Jahren. Der Film habe sie „happy gemacht“, fassen die jungen Leute ihre Eindrücke zusammen.