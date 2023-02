„Wahre Perfektion muss unperfekt sein“, soll Noel Gallagher gesagt haben. Das Erfolgsgeheimnis des Oasis-Gitarristen könnte das Motto von Jolphin sein. Die Band gastiert im Salon Schmitt in Kaiserslautern. Das Konzert ist auf April verschoben worden.

Das Duo aus Österreich kommt mit druckvollem Indie-Rock daher, der schon in seiner Studioform mitreißende Live-Shows verspricht. „Straightforward“ nennen sie ihren Stil, der von Mando Diao, Kooks, aber auch Fratellis, Libertines oder Franz Ferdinand geprägt ist. „Wir beschreiben unsere Musik gerne so, weil sie sehr direkt und einfach klingt – ohne viel Schnickschnack, aufwendige Soli oder komplizierte Akkord-Wechsel. Es geht mehr darum, einfach die Energie für sich wirken lassen“, erklärte Drummer Philipp Hackl in einem Interview.

Assoziation des Namens mit „Delfin“ gewünscht

Der Bandname setzt sich übrigens aus den Vornamen der Gründungsmitglieder zusammen. Neben Hackl sind das Bassist Josef Flanner, der inzwischen ausgestiegen ist, und Frontmann Oliver Spitzer. „Das N hat sich irgendwie dazu geschummelt.“ So erinnert das Ergebnis an Dolphin (Delfin), was durchaus passt, wie Hackl sagt: „Delfine finden wir cool.“

Jolphin: Do 27.4. (vom 16.2. verschoben), 20.15 Uhr, Kaiserslautern, Salon Schmitt, Karten: 0631 31197015