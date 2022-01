Mögliche Himmel, plastische Dynamik: Unter dem Motto „Weniger“ zeigen Johannes Gervé und Joachim Jurgelucks ihre Werke, Bilder und Skulpturen, in Landau, die aufs Wesentliche reduziert sind.

Weniger ist mehr, sagt man. Eine Volksmund-Weisheit, die Johannes Gervé und Joachim Jurgelucks in ihrer jeweiligen Kunst konsequent beherzigen.

Bilder in der Schwebe

Der 1965 geborene Karlsruher Gervé malt Bilder, die hübsch in der Schwebe bleiben zwischen Monochromie und schemenhafter Landschaft. Was sieht man da? Einen Himmel in zarter Morgenröte? Oder doch eher ungegenständliche, sich diffus ins Imaginäre weitende Farbfeldmalerei in der Mark-Rothko-Nachfolge? Die kunsthistorischen Assoziationen, die sich in Betrachtung von Gervés Gemälden einstellen, sind vielfältig und reichen von romantischen Wolkenstudien über den ganz späten Monet bis hin zur Malerei Gotthard Graubners.

„Kunst der Reduktion“ aus Stahl

Den 1979 geborenen Bildhauer Joachim Jurgelucks, der in Melle bei Osnabrück lebt und nun zusammen mit Johannes Gervé in der Landauer Villa Streccius ausstellt, führt die „Kunst der Reduktion“ zum einen zu Linienkompositionen aus Stahl, die primär zeichnerisch anmuten, zum anderen zu geschmeidig geschwungenen abstrakten Körpern aus lackiertem Holz oder Bronze, deren dynamische Formensprache an Archipenko, Brancusi und Hans Arp anknüpft.

Bei der Eröffnung am Fr 28.1., 20 Uhr, führt Kunsthistorikerin Aloisia Föllmer in das Schaffen der beiden Künstler ein; Isabel Eichenlaub spielt dazu die Campanula, ein celloartiges Streichinstrument mit zusätzlichen Resonanzsaiten.

Info

„Weniger: Johannes Gervé, Joachim Jurgelucks“ – 29.1. bis 6.3., Landau, Städtische Galerie Villa Streccius, Südring 20, Di, Mi 17-20 Uhr, Do-So 14-17 Uhr; Info: villa-streccius.de