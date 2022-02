Joe Bonamassa ist der Erbe der Gitarrengötter der goldenen Jahre von Rock und Blues. Demnächst geht er wieder auf Tour und ist – sofern alles läuft wie geplant – Ende April auch in Frankfurt und Saarbrücken zu Gast.

Jimmy Page, Jimmy Hendrix, Eric Clapton, Carlos Santana, Rory Gallagher, Alwin Lee: Mit ihnen wurde die E-Gitarre zur Stimme einer Generation. Bonamassa überträgt diese Mission ins 21. Jahrhundert. Der Gitarrensound des heute 45-Jährigen ist unverwechselbar – druckvoll, virtuos, majestätisch, sein Bluesrock emotional und aufwühlend. Bonamassa, in New Hartford im US-Bundesstaat New York geboren, ist als Sohn eines Gitarrenhändlers schon mit Les Paul, Stratocaster und Co. aufgewachsen. Dazu kam noch eine Riesenportion Talent. Seit den 2000er Jahren ist er ein internationaler Star, der große Hallen und Stadien füllt. 15 Alben hat er veröffentlicht, zuletzt „Time Clocks“ (2021). Seit 2007 ist er mit seinen Alben regelmäßig in den deutschen wie amerikanischen Charts vertreten.

Info:

Joe Bonamassa: Mi 27.4., 20 Uhr, Saarbrücken, Saarlandhalle; Fr 29.4., 20 Uhr, Frankfurt, Jahrhunderthalle; Tickets: www.eventim.de