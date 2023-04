Der erste Spargelstich in der Pfalz wird von Feinschmeckern ebenso ersehnt wie von den meisten Menschen der Frühling ganz allgemein: Endlich ist wieder Spargelzeit! Tipps und Rezepte, etwa zum Spargelkochen ohne Reste.

Egal ob grün oder weiß: Spargel kommt jetzt wieder ganz frisch und direkt aus der Region auf den Tisch. Bis zum 24. Juni, dem Johannistag, wird der Spargel geerntet. Danach ist Schluss. Weil die Spargelernte von Hand erfolgt, ist das königliche Gemüse nicht ganz billig, aber sein Geld unbedingt wert! Spargel gilt ja als gesunder Genuss: Die Stangen sind mit rund 150 Kalorien pro Kilo nicht nur ein Leichtgewicht, das Gemüse punktet zudem mit wertvollen Inhaltsstoffen. Laut Planet-wissen.de enthält Spargel viele Mineralstoffe wie Kalium, das blutdrucksenkend wirke und wichtig für das Funktionieren der Nervenreizleitungen sei. Außerdem Kalzium, ein wichtiger Baustein für Zähne und Knochen, sowie Phosphor, das den Transport, die Speicherung und die Verwertung von Energie im menschlichen Körper verbessere. Der verhältnismäßig hohe Stickstoffgehalt rege die Nierentätigkeit an.

Auch Schalen und holzige Enden verwenden

Clevere Genießer verwerten den Spargel komplett. Mit den Schalen des weißen Spargels (grünen Spargel muss man nicht schälen) und mit holzigen Enden der Stangen etwa lässt sich eine leckere Spargelbrühe zubereiten: Die Abschnitte auskochen, den Sud abseihen und nach Belieben würzen und mit weiteren Zutaten versehen. Lange genug gekocht, werden die harten Enden weich und können püriert werden, etwa für eine Cremesuppe. So lässt sich nicht nur die Lebensmittelverschwendung eindämmen und Geld sparen, auch dem Genuss kommt die Verwertung zugute: Spargelenden verleihen Gerichten ein intensives Aroma.

Spargel schmeckt jetzt in der Saison einfach am besten. Ob im Restaurant oder im Freundeskreis daheim. Und die Zubereitungsmöglichkeiten sind vielfältig, so dass die wenigen Wochen, in denen das königliche Gemüse frisch vom Pfälzer Acker kommt, bestens genutzt werden können. Drei beliebte Klassiker:

Spargelsalat

Dafür wird der Spargel am besten im Ofen vorgegart, weil er so sein Aroma besser entfaltet als gekochter Spargel: Backofen auf 180 Grad (Ober/Unterhitze) vorheizen, geputzten Spargel in eine Auflaufform geben, mit etwas Salz bestreuen, eventuell mit einem Bärlauchblatt für den Geschmack belegen, und 15 bis 20 Minuten garen. Spargel in Stücke schneiden und mit Dressing nach Wahl begießen. Zu grünem Spargel passen zum Beispiel eine Balsamico-Vinaigrette, Mozzarella und Cherrytomaten gut. Schinken und Ei oder – für alle, die es fruchtig mögen – Erdbeeren passen prima zum weißen Spargel. TV-Koch Björn Freitag serviert Spargelsalat mit einer selbstgemachten Olivenmayonnaise und Parmesan-Bruschetta.

Lecker mit Tomaten: Spargelsalat. | Foto: ExQuisine - stock.adobe.com

Weißer Spargel mit Kartoffeln und Sauce Hollandaise

Das Spargelgericht schlechthin, das wahlweise mit Filet, Fisch oder Schinken serviert werden kann. Für vier Personen sollte man ein Kilogramm Spargel und 500 Gramm Kartoffeln rechnen. Der Spargel wird in reichlich Salzwasser mit je einem TL Honig und Zitronensaft etwa 20 Minuten lang sanft gegart. Für die Hollandaise 250 Gramm Butter in einem kleinen Topf bei mittlerer Hitze schmelzen und von der Herdplatte nehmen. Drei Eigelbe mit 50 Milliliter Wasser, Salz und je nach Belieben drei bis vier Esslöffeln Zitronensaft über einem heißen, nicht kochenden Wasserbad mit dem Schneebesen schaumig schlagen. Dann runternehmen und unter Rühren die Butter zuerst tröpfchenweise, dann in dünnem Strahl einfließen lassen, bis die Sauce schön sämig ist und glänzt. Mit Salz und Zitronensaft abschmecken (Quelle: eatsmarter.de).

Klassisch: Spargel mit Hollandaise. | Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com

Vegan wird die Hollandaise mit Margarine. Diese bei niedriger Temperatur schmelzen – sie sollte nicht sprudeln. Drei Esslöffel Speisestärke in gut 50 Milliliter (Spargel-)Wasser aufkochen, bis dieses eine dickflüssige Konsistenz bekommt. Die geschmolzene Margarine und 200 Milliliter Hafercuisine unterrühren, mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Kurkuma verleiht der Sauce eine kräftige Farbe.

Spargelpfannkuchen

Spargel und Sauce Hollandaise können auch in Pfannkuchen serviert werden. Dafür 200 Gramm Mehl, einen Viertelliter Milch, drei Eier und Schnittlauch mit Kräutersalz verrühren und in einer Pfanne in heißem Fett vier dünne Pfannkuchen ausbacken. Auf jeden Pfannkuchen optional eine Scheibe gekochten Schinken geben und sie mit Spargelstangen und etwas Hollandaise aufrollen. Beim Servieren noch Hollandaise darübergeben.