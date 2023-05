Er ist Anzugträger, Sonnenbrillenfan, Hip-Hop-Soul-Funk-Rock-und-noch-viel-mehr-Sänger mit einer markanten, nuscheligen Quengelstimme als Erkennungszeichen. Und Jan Delay, der im Juni nach Stuttgart und Mannheim kommt, hat noch weit mehr Markenzeichen.

Eine umfangreiche Sammlung bunter Hipster-Hüte etwa. Seit mehr als 30 Jahren macht der als Jan-Philipp Eißfeldt geborene Hamburger Musik – ohne sich auch nur auf ein Genre festzulegen.

1991 – Hip-Hop ist in Deutschland gerade groß im Kommen – gründete Eißfeldt mit seinen Kumpels Denyo und DJ Mad die Band Absolute Beginners. Einige Zeit nach der Gründung beschließt er, ausschließlich auf Deutsch zu rappen, auch der Bandname wird eingedeutscht zu Absolute Beginner. Ihren ersten großen Erfolg landeten sie 1998 mit dem Album „Bambule“, das sich 65 Wochen lang in den Top 100 der deutschen Albumcharts hielt und Gold-Status erreichte. 2001 sorgte Delay mit dem reinen Reggae/Soul-Album „Searching For The Jan Soul Rebels“ für Furore, 2003 folgte – nun nur noch als Beginner – mit „Blast Action Heroes“ das kommerziell erfolgreichste Album.

20 Jahre später (nach weiteren Alben mit Pop und Rock, ESC-Auftritt und der neuen Band Disko No.1) geht der 47-Jährige auf „Earth, Wind & Feiern“-Tour. Sie ist benannt nach seinem vor zwei Jahren erschienenen fünften Soloalbum. Dabei kehrt er mit seiner zehnköpfigen Begleitband zurück zum vertrauten Stil-Potpourri aus Funk-Beats, Ska- und Reggae-Rhythmen. Neben reichlich Material aus dem aktuellen Album darf man sich natürlich auch auf Klassiker wie „Vergiftet“, „Klar“, „St. Pauli“, „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ oder „Oh Jonny“ sowie über so unverwüstliche Fetenhits wie „Türlich, Türlich“ freuen.

Info:

Jan Delay & Disko No.1 – »Earth, Wind & Feiern«-Tour: Sa 24.6., Stuttgart, Karten: 01806 570070; So 25.6., Mannheim, Maimarktgelände beim 7. Zeltfestival Rhein-Neckar, Karten: www.zeltfestivalrheinneckar.reservix.de; alle 19 Uhr