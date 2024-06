Kult trifft Klassik: Die Neustadter Roxy-Kinos halten in den kommenden Tagen und Wochen besondere Überraschungen für Cineasten und Musikfreunde bereit. Noch vor den Sommer- filmwochen mit aktuellen Perlen ist ein Klassiker zu sehen.

James Bond kommt für einen Abend zurück auf die Leinwand: Am Fr 7.6. wird „60 Jahre Goldfinger“ gefeiert. Ab 19 Uhr servieren die Kinobetreiber eine erfrischende Sommerbowle, um 19.30 Uhr präsentiert Claudia Wehrstein, begleitet von Frieder Egri am Keyboard, auf der Kinobühne beliebte James-Bond-Songs, und im Anschluss heißt es Vorhang auf für Sean Connery als James Bond 007 in „Goldfinger“. Altersfreigabe: ab 12 Jahren, in Begleitung ab 6.

Bereits am Tag zuvor, am Do 6.6., starten die „Sun-Fun-Sommerfilmwochen“. Bis 9.7. sind täglich Kino-Hits der vergangenen zwölf Monate noch einmal im Programm – von „Poor Things“ über „Oppenheimer“ bis zu den Musiker-Biopics „Bob Marley – One Love“ und „Back to Black“, der Hommage an Amy Winehouse; Beginn ist jeweils um 17.30 Uhr und 20 Uhr.

Nicht zuletzt überträgt das Kino am Di 11.6., 20 Uhr, die Oper „Andrea Chenier“ aus dem Londoner Royal Opera House mit Jonas Kaufmann und am Fr 14.6., 19.30 Uhr, das Konzert der Berliner Philharmoniker mit Stardirigent Gustavo Dudamel. Weitere Filme, Infos und Tickets: www.roxy.de