Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Highlight sei ihr Auftritt in Houston/Texas gewesen, betont Jürgen Mayer, Frontmann der Genesis- und Phil-Collins-Tribute-Band Phil. Diese ist jetzt zu Gast in der Pfalz: beim Marktplatzkonzert am Fr 9.9., 20 Uhr, in Neustadt (Karten: reservix.de).

„Das war eine sehr interessante Bandtour mit intensiven persönlichen und kulturellen Eindrücken“, erinnert sich Jürgen Mayer an die Tour in die Staaten. Im LEO-Interview erzählt