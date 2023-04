Er bürstet gerne gegen den Strich, verbindet Volksmusik auch mal mit Rap und Operette. Trotzdem ist sein Publikum Hubert von Goisern treu geblieben. Im Interview verrät er, wie er das sieht und wie sein Album „Zeiten & Zeichen“ entstanden ist.

Wie erklären Sie sich, dass das Publikum Sie trotz aller musikalischen Experimente über die Jahre hinweg begleitet hat, und hatten Sie nie Angst, mal ins Abseits zu geraten?



Wenn man gegen den Strom schwimmt, ist man vielleicht etwas langsamer, kann aber genauer hinsehen, was um einen herum passiert. Schätzt man die Strömung falsch ein, kann es passieren, dass man baden geht. Das ist mir auch schon passiert. Letztlich bin ich aber immer gut damit gefahren, das zu tun, was mich aktuell interessiert und inspiriert, und ich freue mich, dass mein Publikum mich begleitet.

Gilt das auch fürs Live-Publikum?



Mein Spektrum ist in den vergangenen Jahren natürlich gewachsen. Live bedeutet das einen Ritt durch viele Stile und eine bunte Welt. Mein Manager Hage Hein sagte einmal zu mir, mein Publikum sei leidensfähig. Ich denke eher, dass mein Publikum aufgeschlossen ist für Neues. Sicher gibt es manchmal Leute, die irritiert sind, wenn sie mich mit einem neuen Programm live hören. Ich habe Tourneen gespielt, zu denen die Menschen gekommen sind, ohne zu wissen, was sie erwartet – weil es zum Beispiel noch keinen Tonträger zum Programm gegeben hat, mit dem man sich hätte vorbereiten können. Ich denke aber, dass man das einem Publikum durchaus zumuten kann. Ich selber mag es gerne überrascht zu werden, und denke dass es viele gibt, die das auch so sehen.

Verraten Sie uns trotzdem, was auf der aktuellen Tournee zu erleben ist?



Die aktuellen anstehenden Konzerte sind wieder anders, weil wir in diesem Sommer ja ausschließlich Open Airs spielen. Das bedeutet, wir haben das Programm angepasst an die Herausforderungen, die sich stellen, wenn man vor vielen Menschen unter freiem Himmel spielt. Im vergangenen Jahr bestand das Live-Programm fast ausschließlich aus neuen Titeln, dieses Jahr finden wieder ein paar ältere Nummern den Weg auf die Setliste, einfach weil sie in dem Kontext wieder schlüssig sind. Der Tourneetitel lautet deswegen auch „Neue Zeiten, alte Zeichen“ – vieles behält seine Gültigkeit, oder bekommt sie gerade wieder.

Das ist ja gesellschaftlich gesehen, ein unfassbarer Rückschlag. Wie kommen Sie allgemein mit Rückschlägen klar. Vielleicht auch Rückschlägen persönlicher Art, etwa durch höhere Gewalt wie „Corona“? Das Virus hat Ihnen ja auch mitgespielt ...



Gegen höhere Gewalt ist man natürlich machtlos. Zum Start der letztjährigen Tournee ist innerhalb einer Woche vor dem ersten Konzert quasi meine komplette Band ausgefallen – Corona. Natürlich rauft man sich in so einer Situation im ersten Moment die Haare, ich denke dann aber schnell über eine Lösung nach. Den Start nach zwei Jahren pandemiebedingter Ausfälle erneut zu verschieben, war keine Option. Wir haben das Programm, das opulent mit einer fünfköpfigen Band geplant war, auf eine Triobesetzung geschrumpft, die Konzerte gespielt und damit uns und die Zuhörerinnen und Zuhörer überrascht. Es war ein Ritt auf der Rasierklinge – aber am Schluss wurden wir und das Publikum für das Risiko belohnt. Es wurden sehr besondere Konzertabende. Ich denke, letztlich geht es darum, kreativ zu sein, neugierig zu bleiben, mit dem Ist-Zustand nicht zu hadern, sondern als Chance zu sehen, das Bestmögliche daraus zu machen.

Das Album „Zeiten & Zeichen“ ist für mich, um es mit Forrest Gump zu sagen, eine Pralinenschachtel: Jeder Song ist anders und überraschend. Wie sind Sie ans Konzeptionieren des Albums herangegangen?



Für „Zeiten & Zeichen“ hatte ich mir kein bestimmtes Motto vorgenommen, im Unterschied zu manchen früheren Projekten. Ich hatte irgendwann 40 Ideen, dann bin ich ins Studio gegangen und habe daran gearbeitet. Ich wollte mir keine Schranken auferlegen. Letztlich findet in meinem Kopf immer Musik statt, ich halte die Ideen fest, manche wandern in die Schublade, aus der ich sie dann zur gegebenen Zeit wieder hervorhole. In den Jahren davor war ich viel auf Reisen, habe unterschiedlichste Eindrücke mitgenommen. All das – und all die Jahre davor – haben Einfluss auf das gehabt, was ich musikalisch mache. Das war auch zuvor schon so. Die große stilistische Fülle auf „Zeiten & Zeichen“ ist natürlich ein Stück weit den unruhigen Zeiten geschuldet, in denen wir leben. Als ich die CD 2019 aufgenommen habe, haben alle geschimpft, dass es so nicht weitergehen kann. Jetzt wünschen sich alle, dass es so wäre, wie’s vorher gewesen ist. Aber die Welt steht nunmal nicht still, die Dinge lassen sich nicht mehr so leicht kategorisieren.

Für mich gibt es allerdings gefühlt doch eine Klammer, die alle Songs verbindet. Sie sind tief gründend und über den roten Faden des sich wandelnden Zeitgeists und sich wandelnder Gefühle verbunden. Wie sehen Sie das?



Der rote Faden bei „Zeiten & Zeichen“ ist, dass es keinen roten Faden gibt, außer mir selbst.

Haben Sie drei Anspieltipps für uns?



Anspieltipps gebe ich keine. Ich empfehle, das Album in Gänze zu hören und selbst zu entscheiden, wo man hängen bleibt. So würde ich es jedenfalls machen.

An dieser Stelle finden Sie ergänzende Inhalte von YouTube Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Ich hätte einen Anspieltipp: Für mich besonders beeindruckend und komprimierter Ausdruck des Titels ist die Single-Auskopplung „Freunde, das Leben ist lebenswert“. Das Stück hat mich beim Hören wiederholt zu Tränen gerührt. Sie führen stilistisch die tragische Lebensgeschichte des jüdischen Operetten-Hit-Texters Fritz Löhner-Beda aus der Nazi-Zeit in die Gegenwart, indem Sie mit einem Operettentenor und einem Rapper zusammenarbeiten. Können Sie etwas zur Idee und Entstehungsgeschichte des Songs erzählen?



Ich wollte ja ursprünglich einen Titel über Franz Lehár schreiben, im Sinne von „Freunde, das Leben ist lebenswert!“ Es wird ja so viel gesudert. Bei den Recherchen in ich dann über Lehárs Librettisten Fritz Löhner-Beda gestolpert, der in Auschwitz ermordet wurde, und mir wurde klar, dass man sich auf dieses Thema ganz anders einlassen muss. Das Schreiben war herausfordernd, ich wusste nicht, wie ich dem gerecht werden soll – es ist unfassbar, was der Mensch dem Menschen antun kann. Sich darauf einzulassen, hier genauer hinzusehen, ist wichtig, aber auch sehr heftig.

Wie reagiert das Live-Publikum darauf?



Als ich das Album aufgenommen habe, konnte ich mir zunächst gar nicht vorstellen, das Stück live zu spielen. Ich hatte das Thema bisher immer vermieden und war mir auch nicht sicher, ob ich es dem Publikum zumuten kann. Letztlich halte ich die Geschichte hinter dem Lied aber für zu wichtig, um sie nicht zu erzählen. Auch wenn es vielleicht eine Geschichte ist, die man nicht gerne hört, weil sie von dunklen Zeiten und menschlichen Abgründen handelt. Deswegen verschwindet sie nicht, sondern ist genauso passiert. Man kann oft nicht glauben, dass dort, wo Krieg herrscht, Menschen noch leben, Kinder geboren werden, ein „normales“ Leben stattfinden kann. Aber der Mensch stellt sich darauf ein. Wenn du nicht anders kannst, wo sollst du denn hin? Und so war es damals auch. Es gab trotzdem noch Operettenaufführungen in diesem Wahnsinn. Man kann nicht aufhören zu leben.

Hubert von Goisern: „Neue Zeiten, alte Zeichen“-Tour – Do 18.5., 18 Uhr, Waghäusel, Palastzelt bei der Eremitage, im Rahmen des Festivals „Zucker Wag & Häusel“ unter anderem mit Beatrice Egli und Schandmaul, Info: www.z-w-h.de; Sa 26.8., 20 Uhr, Stuttgart, Freilichtbühne Killesberg; Karten: reservix.de. Do 15.6., 20 Uhr, Trier, Vorplatz Porta Nigra; Mi 26.7., 20 Uhr, Mosbach, Großer Elzpark; Karten: eventim.de