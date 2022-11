20 Jahre Genuss rund um Wein und Kulinarik: Die 1. Mannheimer Kochschule arbeitet mit hochkarätigen Partnern zusammen und bietet neben Kursen zu Themen nah am Zeitgeist allerhand mehr. Ein Gespräch mit dem Gründer Werner Häckel.

Herr Häckel, Ihre Kochschule feiert 20-jähriges Bestehen, wird das genussvoll gefeiert?

Ja, 20 Jahre gibt es nun schon unsere Kochschule. Gefeiert haben wir schon, und zwar mit Kunden bei speziellen Genussabenden.

Genuss ist aber nicht das einzige Aushängeschild. Das Unternehmen heißt offiziell 1. Mannheimer Kochschule – waren Sie mit der Idee tatsächlich in einer Großstadt wie Mannheim Vorreiter?

Diese Fragen stellte uns auch das Amt bei der Firmenanmeldung. Tatsächlich waren wir die erste Kochschule in Mannheim und konnten deshalb auch die Firmenbezeichnung so wählen.

Wie kamen Sie damals auf die Idee, eine Kochschule zu gründen?

Von 1986 bis 2020 habe ich in Mannheim, C1,16 eine Filiale meines Ludwigshafener Küchenfachgeschäftes betrieben. Aus Personalgründen und um die notwendige Konzentration auf unser eigenes Haus in Ludwigshafen zu legen, suchte ich einen Nachmieter der Küchenräume. Zufällig lernte ich zu diesem Zeitpunkt den neuen Filialleiter vom Rosenthal Studio Haus in Mannheim, Michael Enders, kennen. Wir sprachen über Synergien unserer beiden Geschäfte. Dabei kam auch zur Sprache, dass wir beide für unsere jeweiligen Kunden auch Kochkurse anbieten könnten. Das war einfach als Service gedacht. Es stellte sich sehr schnell heraus, dass wir beide zwar keine Köche sind, aber für uns Kochen und Genießen eine Leidenschaft ist. Und schon war, abgekürzt beschrieben, ein Nachfolger unserer Küchenräume gefunden. Und wir hatten ein neues Konzept. Am 2. Juni 2002 eröffneten wir die 1. Mannheimer Kochschule.

Was sich schnell als Erfolgskonzept erwiesen hat ...

Ja. Aus zwei Kursen pro Woche wurden schon ein Jahr später tägliche Kurse. Zum schnellen Bekanntheitsgrad trug sicher auch bei, dass wir Willi Blass vom ehemaligen Sterne Restaurant Blass als Partner gewinnen konnten. Ein weiterer extrem wichtiger Baustein für unser prosperierendes Unternehmen: meine Frau Ulrike. Sie bewältigt die gesamte Organisation, sie ist seit 20 Jahren die gute Seele der Kochschule. Sie ist empathische Ansprechpartnerin für unsere Kunden und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Und wie hat sich die Kochschule seither entwickelt?

Es kamen neue, junge aufstrebende Köche dazu, die das Programm und das Angebot kreativ erweiterten. Von Anfang an bestand bei vielen Firmen und Unternehmen der Wunsch nach Kochkursen für Mitarbeiter, Kunden oder Gäste. In Mannheim konnten wir maximal 18 Personen Kochplätze anbieten. Deshalb haben wir in den Anfangsjahren verschiedene Weingüter angemietet, um hier dann größeren Personengruppen Kochevents anzubieten. Weil sich diese Kundengruppe sehr bald schon stark erweiterte und der Aufwand das ganze Equipment jeweils an die unterschiedlichen Standorte zu liefern und wieder abzuholen, zu groß wurde, haben wir 2009 das ehemalige Weingut Bonnet in Friedelsheim komplett gepachtet. Das war, wie man aktuell gerade in der Politik oft hört, für uns eine wirkliche „Zeitenwende“. Hier nun, in der Pfalz, eröffneten sich völlig neue kulinarische Möglichkeiten. Im Außenbereich bauten wir eine überdachte Grillstadtion. Die Küche konnten mehr als 30 Personen zum gemeinsamen Kochen nutzen. Wir konnten Küchenpartys für mehr als 100 Personen anbieten.

Und Sie haben auch Wein stärker in den Fokus gerückt?

Es kamen unsere großen Wein- und Genussabende mit Natalie Lumpp, Deutschlands sicher bekanntester Sommelière dazu. Diese fanden und finden immer noch einen großen Zuspruch.

Und sehr wichtig: Für kleine und große Unternehmen haben wir nun Möglichkeiten auf individuelle Wünsche einzugehen. Hier gibt es dann neben den beliebten Koch-Duellen in kulinarischer Form auch die Möglichkeit zu einer Tagung und natürlich zu Weihnachts- und Jahresauftaktveranstaltungen.

Auch für Familienfeiern wie Kommunion oder Konfirmation bieten wir in unseren Räumen perfekte Bedingungen.

Sie haben namhafte kulinarische Partner, darunter Winzer wie Knipser und Naegele und regionale Produzenten wie die Metzgerei Hambel oder der Nußlocher Ziegenkäsehof. Welche Kriterien spielen bei der Zusammenarbeit für Sie eine Rolle?

Weil wir allergrößten Wert auf frische, hochwertige Ware legen, haben wir regional viele Lieferanten dafür gefunden. Damit sind wir in der Pfalz und auch der Kurpfalz ja gesegnet. Eine Freude ist uns auch die Zusammenarbeit mit den Winzerinnen und Winzern aus der Pfalz und Rheinhessen. Viele haben sich schon persönlich mit Natalie Lumpp zusammen bei uns präsentiert und begeistert. Alleine in diesem Jahr waren mit Bassermann-Jordan, Reichsrat von Buhl und von Winning die drei großen Deidesheimer Winzerlegenden bei uns, zudem das Kallstadter Weingut am Nil mit seiner Geschäftsführerin Christine Ludt und jetzt am 3. Dezember freuen wir uns sehr auf Volker Knipser. Er schenkt Besonderheiten zu einem Fünf-Gang-Menü aus. Metzger Hambel aus Wachenheim lädt zweimal im Jahr zu einem Kurs ein, in dem man viel über die Herstellung seiner legendären Saumagen-Spezialitäten erfährt. Im Februar 2023 ist Klaus Hambel wieder bei uns, und zu seinen Wurst- und Fleisch Kreationen wird Natalie Lumpp die passenden Pfälzer Weine anbieten.

Eine Kochschule wäre natürlich keine ohne entsprechendes Kursangebot. Der Kursplan ist gut gefüllt und die Bandbreite reicht von Gans bis Fisch, von Europa bis Fernost, von Grillen bis Backen. Wie entwickeln Sie die Ideen und wie schaffen Sie es, diese Bandbreite umzusetzen?

Die Ideen zu unserem Angebot entwickeln wir zusammen mit unseren Köchen. Dazu kommt die Erfahrung, welche Kurse am meisten gefragt sind. Grillkurse im Sommer und auch im Winter zählen dazu.

Welches sind die besonders beliebten Dauerbrenner?

Neben Grillkursen sind das etwa die Fischkurse mit vorherigem Besuch beim Unternehmen Deutsche See in Mannheim. Auch unsere Fleischkurse sind sehr gefragt: Wir gehen mit unseren Gästen zur Fleisch Boutique, wo die Unterschiede der Fleischsorten und auch die Preisunterschiede erklärt werden und dann das ausgesuchte Fleisch in der Kochschule zubereitet wird. Das sind nur einige Beispiele. Es sind noch viele andere Angebote aus unserem Programm sehr beliebt, zum Beispiel Partnerkochen – Männer kochen, Frauen genießen.

Gibt es auch besonders exotische Kochthemen, die von den Teilnehmenden Neugier und Aufgeschlossenheit erfordern?

Dazu gehören sicher unsere asiatischen Kochkurse. Viel Aufmerksamkeit und Konzentration erfordern zum Beispiel die Sushi-Kurse. Die Sushi-Zubereitung ist Kunst und Handwerk gleichermaßen.

Erlebniskochkurse gehören ebenfalls dazu. Was darf man sich darunter vorstellen?

Erlebniskurse sind immer mit einem Erlebnis vor dem eigentlichen Kochkurs verbunden, zum Beispiel mit einem Treffen auf dem Spargelacker in Erpolzheim. Dort werden die Spargelsorten und deren Besonderheiten erörtert. Oder wir treffen uns etwa in einer romantischen Waldhütte im Elmsteiner Tal. Ein Pilzexperte führt die Gäste zu den Stellen im Wald, wo man Steinpilze und andere Leckereien findet.

Was wünschen Sie sich für die nächsten 20 Jahre?

Wünsche habe ich ganz viele und ganz unterschiedliche. Unserer Kochschule wünsche ich, dass ganz viele Menschen weiterhin das Kochen und Experimentieren lieben, dass wir weiterhin mit den besten Köchinnen und Köchen und unseren Genusspartnern zusammenarbeiten dürfen und dass wir alle bei bester Gesundheit, neugierig und lebensbejahend bleiben. Und ganz bescheiden wünsche ich mir, dass ich noch viele Interviews, mit so angenehmen Journalistinnen, wie Ihnen, führen darf.

Herr Häckel, ganz herzlichen Dank für das Kompliment und das ausführliche Gespräch!



