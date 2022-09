Die ukrainische Künstlerin Ganna Gryniva bestreitet eines von drei Doppelkonzerten der St. Wendeler Jazztage , die unter dem Motto „Prinzip Hoffnung“ in Zeiten einer neuen Abgrenzungspolitik dem Publikum interkulturelle Projekte vorstellen.

Ihre glasklare Stimme geht schon ohne Text tief unter die Haut, dann singt die vielfach preisgekrönte Sängerin, Pianistin und Komponistin Ganna Gryniva fast mädchenhaft rein ukrainische Reime, um schließlich laut und leidenschaftlich der heimischen Folklore zu frönen. Ihr Quintett aus renommierten Musikern vieler Herren Länder mischt dazu facettenreiche Jazz-Weisen und minimalistische Passagen mit Folklore zum melodiös-melancholischen Ethno Jazz. Inspiriert von musikalischen Forschungsreisen in Regionen ihrer Heimat, erwecke Ganna die ukrainische Folklore zu einem zweiten Frühling, verspricht die Ankündigung – und bezeichnet ihren Mix der Musiktraditionen als Erschaffen einer „neo-nativen Sprache“, den sie im St. Wendeler Saalbau präsentiert (Fr 16.9., 21.30 Uhr).

Jazz und Weltmusik aus vieler Herren Länder

Vor Gryniva nimmt das französisch-belgische Quartett Zakouska musikalisch mit an die Häfen des Mittelmeers (Fr 20 Uhr). Klangcraft feat. Heinz-Dieter Sauerborn Quartett heißt es tags drauf (Sa 17.9., 20 Uhr), bevor mit Adam Ben Ezra ein Kontrabass-Phänomen und Multiinstrumentalist aus Israel zu Gast sein wird (21.30 Uhr). Und Sonntag präsentieren Pepe & Speedy „Jazz for Kids“ (11 Uhr), bevor das Pablo Martín Caminero Trio aus Spanien (18 Uhr) und das Schweizer Heiri Känzig Travellin’ Sextett (19.30 Uhr) die Bühne entern. Am Wochenende davor gibt es einen „musikalischen Prolog“ im Kurhaus Harschberg mit dem Jugendjazzorchester Saar feat. Kevin Naßhan (Sa 10.9., 20 Uhr) und dem britischen Matt Carmichael Quintett (So 11.9., 18 Uhr).

Der Saarländische Jazzverband als Festivalveranstalter lädt auch zum Comboworkshop „Jazzworkout“.

„WND Jazz“ – 31. Internationale St. Wendeler Jazztage: Sa 10.9.- So 18.9., St. Wendel, Kurhaus Harschberg und Saalbau, Karten: www.wndjazz.de/tickets-start/, 0651 9790777, contact@wndjazz.de