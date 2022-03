Ein Schaufenster des Jazz tut sich im April in der Kammgarn auf. Wieder, denn das Kammgarn International Jazzfestival versammelt nun schon zum 27. Mal Größen der Szene in Kaiserslautern.

Die Headliner in diesem Jahr: das Tingvall Trio, die Jazzrausch-Bigband und Shake Stew aus Österreich, letztes Jahr mit dem deutschen Jazzpreis als „Band des Jahres“ geboostert.

Ystad als Inspiration

Preisfrage: Was hat Henning Mankells Kultkommissar Wallander mit dem Tingvall-Trio gemeinsam? Die Antwort: Dort, wo Wallander ermittelt hat, erhält auch die Musik von Tingvall ihre Substanz: im südschwedischen Ystad. Hierhin zieht sich Pianist Martin Tingvall zurück, um Stücke für das Trio zu schreiben, das komplettiert wird von dem kubanischen Kontrabassisten Omar Rodriguez Calvo und dem deutschen Schlagzeuger Jürgen Spiegel. Drei Echos und sechs Jazz-Awards untermauern die Einordnung des Trios in der Elite der Piano-Trio-Szene, zugesprochen wird ihnen ein ganz eigener unverwechselbarer Stil, mit dem sie seit 2006 sechs CDs bespielt haben und sogar schon in die Pop-Charts vordringen konnten (Do 7.4., 21 Uhr).

„Österreichs Jazzband der Stunde“

Überhäuft mit Auszeichnungen, Würdigungen und vollmundigem Kritikerlob kommt Shake Stew in die Kammgarn – „Österreichs Jazzband der Stunde“, wie die Wochenzeitung „Die Zeit“ festgestellt und ergänzt hat: „Etwas geht von dieser Band aus, das neu und besonders ist – und ungemein attraktiv“. Worte wie Kult, Magie, Energie fallen in anderen Kritiken beim Blick auf die offenbar auch hochgradig wandelbare und kreative Klangreise dieser siebenköpfige Formation um Lukas Kranzelbinder (Fr 8.4., 20 Uhr).

Mix aus Techno und Bigband Jazz

Aus München kommt die Jazzrausch Bigband und bringt laut Ankündigung „ihre intelligente Mischung aus Techno Sound und Bigband Jazz“ mit. 2014 ging die Formation an den Start, hat seither in 600 Konzerten brilliert und sich auch im Mutterland des Jazz, den USA, Respekt erworben (Sa 9.4., 21.45 Uhr).

Bühne für Altmeister

Das Festival gibt aber auch Altmeistern die Bühne frei wie etwa den schon legendären Gitarrenmagiern Sigi Schwab (7.4.) und dem in der Region heimisch gewordenen Tschechen Sammy Vomácka (8.4.) mit ihren derzeitigen Formationen. Die Mammal Hands (8.4.), das Avishai Cohen Trio und das Helge Lien Trio (beide 9.4.) runden das musikalische Tableau ab.

Kammgarn Int. Jazzfestival (27): Do 7.4. bis Sa 9.4., Kaiserslautern, Kammgarn, Tickets: kammgarn.de