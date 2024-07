Aus dem Kerchemer Sommer ist sie nicht wegzudenken: Die „Begegnung in der Kunst“, das inklusive Theater-Musik-Fest der Lebenshilfe. Auch die 17. Auflage verspricht kreative Ideen, gute Unterhaltung und Austausch.

Für 27.7. wird nun schon zum 17. Mal zur Begegnung in den Park gebeten.

Theater, Clownerie, Akrobatik, Tanz, Kleinkunst – zum Staunen, zum Schmunzeln, oft beides zugleich. Es ist die Buntheit, mit der das Fest, das behinderte und nicht behinderte Menschen zusammenführt, immer wieder für Überraschungen sorgt. Unter der Woche haben Workshops in Kunst, Musik und Tanz schon manches vorbereitet. Präsentationen sind dazu um 14 Uhr. Gemeinsames Thema: „ganz SCHÖN alt und JUNG geblieben“. Gemeint ist damit die Stadt selbst, die ihr 1250. Jubiläum feiert.

Laubbläser der Tanzbar Bremen im Kampf um die ultimative Fönfrisur. | Foto: Tanzbar Bremen

Und was wird es alles geben an diesem Samstagnachmittag und -abend? Zwei Laubbläser-Helden schickt die Tanzbar Bremen auf Streifzüge durch die schönsten wehenden Haarschöpfe, Rasha, halb Mensch, halb Ratte (im richtigen Leben Sabine Hamann aus Mainz), wird ein ums andere Mal über den Platz huschen auf der Suche nach Begegnung. Herr Gerber ist erst recht auf Kontakt aus und redet unentwegt, wie ihm das (Klapp-)Maul gewachsen ist. Gleich zwei spanische Tanzgruppen zeigen kurze Choreografien: Danza Mobile nähert sich abstrakten Fragen zu Denken und Fühlen in einem getanzten Gedicht, während die Cia Vero Cendoya sehr handfest Fragen des familiären Zusammenlebens auf die Bühne bringt.

Für musikalischen Glanz sorgen The Beez (ab 20.30 Uhr) aus Australien mit eigenen Songs und eigenwilligen Covers. Aus Malwonia, dem selbsterschaffenen Paradies, kommt zuvor Shmaltz (18.30 Uhr). Die Berliner Band singt in fünf Sprachen und spielt auf unzähligen Instrumenten Musik von Balkan über Klezmer bis zum Berliner Lied.

Dazu ist auch für Hunger und Durst angemessen gesorgt.

„Begegnung in der Kunst“ – Inklusives Tanz-, Kunst- und Musikfest des Vereins Lebenshilfe: Sa 27.7., ab 14 Uhr, Schlosspark Kirchheimbolanden; Eintritt frei