Für Gustav Mahler sollte eine Sinfonie nichts weniger sein als eine ganze Welt. In ihrer kosmologischen Weite kommt die 3. Sinfonie diesem Anspruch besonders nah. Dazu ist sie schlicht formatsprengend – nicht zuletzt mit weit über anderthalb Stunden Dauer. Mutig, dass sich mit der Jungen Südwestdeutschen Philharmonie ein Nachwuchs-Orchester heranwagt an einen solchen Gipfelsturm für Konzerte unter anderem in Ludwigshafen und Wörth.

Mit Mahlers 3. Sinfonie begibt man sich auf eine weite Reise, unvergesslich, reich an Eindrücken. Sechs Sätze, davon der erste weit über eine halbe Stunde lang, großes Orchester, eine Gesangssolistin, ein Knaben- und ein Frauenchor. Viel wird bewegt, um den Raum auszumessen zwischen der Natur und Gott. Der erste Satz lässt Pan erwachen, die folgenden nehmen die Blumen auf den Wiesen, die Tiere im Wald, den Menschen, die Engel ins Verhör und setzen am Ende in Musik, was „mir die Liebe erzählt“. Das Werk ist voller Ideen, lässt alle Farben des Orchesters leuchten in bezaubernden Partien. Tänze, Märsche, anrührende Choräle lösen einander ab, aufbrausende Leidenschaft wie pastorale Sanftmut und Stille. Es gibt volksliedhafte Heiterkeit ebenso wie beseelte Naturromantik – oder jene dunkel-geheimnisvolle Atmosphäre, in die Mahler Nietzsches Nachtwandlerlied „Oh Mensch! Gibt Acht!“ als Solo für Alt-Stimme eintaucht.

Die junge Philharmonie, hervorgegangen aus dem Jugendsinfonieorchester Neustadt/Weinstraße, ist ein Ensemble aus Musikstudentinnen und -studenten, Studierenden anderer Fachrichtungen und talentierten Schülerinnen und Schülern und sieht sich laut ihrer Homepage dem „unbedingten Willen zur technischen Perfektion“ ebenso wie der „jugendlichen Leidenschaft“ verpflichtet. All das wird hier gefordert sein. Das sich selbst organisierende Orchester, dessen künstlerische Federführung bei Friedrich Burkhardt liegt, dem Leiter des Kurfürst Ruprecht Gymnasiums Neustadt, verstärkt sich dafür mit dem Dirigenten Manuel Nawri, der Altistin Marion Eckstein, den Limburger Domsingknaben und dem St. Martinschor Bad Ems. Manuel Nawri ist dem Orchester nicht unbekannt. Mit ihm hat die Junge Philharmonie schon 2019 ein anderes Mahler-Projekt geschultert, die 5. Sinfonie. Nawri, ein erfahrener wie renommierter Dirigent, hat weit über Deutschland hinaus mit vielen großen Orchestern zusammengearbeitet. Er lehrt seit 2008 an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin und seit 2018 an der Hochschule für Musik in Saarbrücken.

Info

Gustav Mahler: Sinfonie Nr. 3 d-Moll; Junge Südwestdeutsche Philharmonie, Leitung: Manuel Nawri: Do 29.8., Pfalzbau Ludwigshafen; Sa 31.8. Festhalle Wörth, jeweils 19.30 Uhr; Karten: reservix.de