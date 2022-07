Die Geschichte des Städtchens Ladenburg reicht zurück bis in die römische Zeit. Ein Besuch in der wahrscheinlich ältesten Stadt Deutschlands rechts des Rheins ist eine Zeitreise durch zwei Jahrtausende lebendige Geschichte und Kultur.

Eine fast vollständig erhaltene historische Altstadt mit kleinen Gassen, herrlich restaurierten Baudenkmälern, darunter zahlreichen Fachwerkhäusern aus dem 15. bis 18. Jahrhundert, ein idyllischer Marktplatz mit dem Marienbrunnen und natürlich zahlreiche Ausgrabungsfunde aus der Römerzeit der damaligen Stadt namens Lopodunum: Es gibt viel zu sehen und zu bestaunen in der Römerstadt am Neckar.

Lobdengau-Museum dokumentiert Historie

Insbesondere das Lobdengau-Museum (Amtshof 1, geöffnet Mi/Sa/So 14-17 Uhr) erzählt viel – von der keltischen Siedlung bis hinein in die Neuzeit – über Ladenburgs Geschichte. Das Museum befindet sich seit 1968 im Bischofshof, der früheren Nebenresidenz der Wormser Bischöfe und enthält bedeutende Funde zur römischen und mittelalterlichen Stadtgeschichte und zudem eine Ausstellung bemalter Bauernmöbel aus dem Odenwald.

Römischer Garten hinter dem Zwinger

Der historische Zwinger hinter der bischöflichen Residenz wurde in den vergangenen Jahren in einen Römischen Garten umgewandelt. Dort wird gezeigt, welche Nutzpflanzen in römischer Zeit in der Gegend kultiviert oder in verarbeiteter Form importiert wurden. Vermittelt wird zudem die Vorstellung von einem Garten der Aristokratie mit Springbrunnen, Zier- und Nutzpflanzen und Wandfresko – das Gemälde wurde in der Antike an einem Gebäude in Pompeji gestaltet und gibt wichtige Hinweise, welche Pflanzen in römischen Gärten gepflanzt wurden und welche Tiere sich hier wohlfühlten. Außerdem werden in der Anlage auch archäologische Funde aus Lopodunum vorgestellt.

Tourist Info in der Stadtbibliothek, Hauptstraße 8, 68526 Ladenburg, Tel. 06203 70-260, E-Mail: info@ladenburg.de, geöffnet: Mo 14-19,

Di 10-14, Do 14-19, Fr 10-18, Sa 10-13, So/Feiertag 11-14 Uhr; Führung durch das Lobdengau-Museum:

So jeweils 14.30 Uhr an folgenden Tagen: 18.9. und 6.11.,Treffpunkt ist der Museumseingang. Voranmeldung ist nicht erforderlich. Kosten pro Person: 6 Euro (inkl. Eintritt)