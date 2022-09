Auch wenn heute die Grundprämisse nicht mehr ganz so beeindruckend klingt: Der Roman „In 80 Tagen um die Welt“ von Jules Vernes hat nichts von seiner Faszination verloren. Nun nimmt sich das Ensemble Persona des Klassikers an.

Die Theatergruppe macht aus dem Werk ein neuartiges Schauspiel-Spektakel mit Poesie, Musik und akrobatischen Einlagen, wie in Landau und Pirmasens zu sehen sein wird.

Zirkusdirektorin Philea statt Gentleman Phileas

In dieser Adaption will die Zirkusdirektorin Philea Fogg (Anja Neukamm; im Original ist die Hauptfigur der Londoner Gentleman Phileas Fogg) in 80 Tagen um die Welt reisen, um eine Wette zu gewinnen. Zusammen mit ihrem Diener Passepartout (Yannick Zürcher) nimmt sie diesen Wettlauf gegen die Zeit auf – auf Dampfern, im Heißluftballon, mit der Eisenbahn und sogar auf Elefantenrücken. Gleichzeitig wird sie vom Scotland-Yard-Inspektor Fix (Marcus Widmann) verfolgt, der sie – fälschlicherweise – für eine Bankräuberin hält.

Parabel der Rastlosigkeit des 21. Jahrhunderts

Das Ensemble erhebt den Anspruch, den Abenteuerroman als Parabel auf die Rastlosigkeit des 21. Jahrhunderts neu zu deuten. Das Publikum bekommt dabei nicht nur Theater, sondern auch Akrobatik geboten, etwa, wenn über eine Weltkugel geturnt wird. Ein Duo bestehend aus Schlagwerk (Donald Manuel) und Akkordeon (Annette Rießner) stimmt derweil musikalisch auf die verschiedenen Länder ein.

„In 80 Tagen um die Welt“: Do 6.10., 20 Uhr, Landau, Jugendstil-Festhalle; Sa 29.10., 20 Uhr, Pirmasens, Festhalle (im Rahmen des Festivals Euroclassic), Tickets: www.ticket-regional.de