Mine hat es schon wieder getan! Mit dem jüngst veröffentlichten Album „Baum“ hat die ungekrönte Queen of Deutschpop einmal mehr eine Scheibe produziert, die die Messlatte in diesem Genre gewaltig nach oben schraubt: Wow, Deutschpop kann also auch Elektro-Lyrik sein!

Schon der Opener und Titelsong ist so hymnisch, dass man prompt zum „Tree Hugger“ mutieren möchte. Über wabernden Elektroschwaden und energischer Drum Machine singt Mine von Verwandlung und Metamorphose parallel zur Natur: „Ich bin so alt, ich bin ein Baum, ich gieß’ mich selbst, denn ich bin schlau, werde geboren und werde dann groß, lerne zu leben und dann bin ich tot“, heißt es im Refrain. Sachliche Lyrik, die dann aber in ein Bläserfanfaren-Pathos mündet, das es locker mit Woodkid aufnehmen kann.

Transportierte das vor drei Jahren veröffentlichte Vorgängeralbum „Hinüber“ in seinen markantesten Songs eine pessimistische und apokalyptische Weltsicht, geht es auf „Baum“ nun um Veränderung und Erneuerung, um kreative und seelische Prozesse.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via YouTube. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Entsprechend ausgiebig experimentiert Mine, die 1986 in Stuttgart als Jasmin Stocker geboren wurde, an der Mainzer Musikhochschule Jazzgesang und an der Mannheimer Popakademie Produzieren und Komponieren studierte, auf „Baum“ mit Formen und Stilen. Da gibt es aphoristische Selbstreflexion im kaum eineinhalbminütigen „Spiegel“, einen Retro-Flirt mit der Neuen Deutschen Welle in „Nichts ist umsonst“ und ein Beziehungsdrama mit Rapper Mauli, das gediegen von einem Männerchor eingeleitet wird („Danke gut“).

Während andere damit beschäftigt sind, radiotaugliche Hitkonserven zu produzieren, setzt Mine lieber auf Konzepte, die das gängige Popsong-Format aufbrechen. In dieser Hinsicht ist „Schattig“ besonders bemerkenswert: Erst sorgt der Kieler Knabenchor für gespenstische Atmosphäre, ein Knabensopran flötet „ich bin ein Nichts, mein Untergang sitzt in der Ecke und grinst“, dann setzt ein schnalzender Acid-Blubber-Rhythmus ein, Mine legt mit Depri-Zeilen los – und wenn dann ihre französische Kollegin Léonie Pernet einsteigt, verwandelt sich das Stück ein weiteres Mal: in hymnischen Frenchpop.

Live legt Mine stets noch eine Schippe drauf, holt befreundete Musiker auf die Bühne oder Orchester mit erlesenen Instrumenten. Die Tour zu „Baum“ startet am 18. April, einige Termine sind schon ausverkauft, darunter die Show am 4. Mai in Mannheim.

Mine: »Baum«-Tour – Do 2.5., 20 Uhr, Frankfurt, Zoom; Mi 8.5., 20 Uhr, Heidelberg, Karlstorbahnhof; Tickets: minemusik.de, reservix.de