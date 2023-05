„Herausragend“ übertitelt das Frankfurter Kunstmuseum Städel seine nächste große Ausstellung und zielt damit zunächst nur beiläufig auf die Qualität des Gezeigten. Gemeint ist dessen gestalterisches Hauptmerkmal: Reliefs werden gezeigt, von 1800 bis in die 1960er Jahre und an Beispielen von Künstlern der ersten Reihe.

Betreten wird da ein spannendes Zwischenreich mit eigenen Gesetzen. Denn das Relief steht zwischen den Kunstgattungen – und vereint sie doch auch in sich: Es geschieht wie die Malerei auf einer Fläche, drängt wie die Plastik in den Raum und nimmt zudem Bezüge zur Architektur mit, die seit der Antike das Relief als schmückendes Bauteil kennt. Mit dieser Vielseitigkeit und dem ungewöhnlichen Bezug zum Raum fordert es das Sehen heraus – was es natürlich reizvoll macht für Künstlerinnen und Künstler.

Internationale Zusammenarbeit

Bedeutende einschlägige Arbeiten aus rund 160 Jahren hat das Städel zusammengetragen für diese Schau. Werke von Bertel Thorvaldsen, Jules Dalou, Auguste Rodin, Medardo Rosso, Paul Gauguin, Henri Matisse, Pablo Picasso, Alexander Archipenko sowie Hans Arp, Kurt Schwitters, Sophie Taeuber-Arp, Yves Klein, Louise Nevelson, Lee Bontecou und anderen wetteifern um die Aufmerksamkeit der Besucher. Das Städel Museum greift dafür nicht nur in die eigene Schatzkammer. Neben der Hamburger Kunsthalle als Kooperationspartner beteiligen sich führende europäische Museen, so etwa das Musée d’Orsay, das Musée Picasso und das Centre Pompidou in Paris, das Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, das Kunstmuseum Basel oder das Musée des Beaux-Arts de Lyon. Darüber hinaus werden auch selten zu sehende Arbeiten aus Privatsammlungen vorgestellt.

„Zwischen Sehen und Berühren“

Das Relief stehe als Hybrid nicht nur zwischen Malerei und Skulptur, „sondern in der Wahrnehmung auch im Spannungsfeld zwischen Sehen und Berühren“, erläutern die Kuratoren der Ausstellung, Alexander Eiling und Eva Mongi-Vollmer. Den Einstieg um 1800 begründen sie mit einer „deutlichen Zäsur für die Bedeutung und die Ästhetik des Reliefs“. In den 1960er-Jahren wiederum markiere der „Ausstieg aus dem Bild“ und der damit verbundene Transfer bildhauerischer Konzepte in Raumkonzepte einen erneuten Dreh- und Angelpunkt. Die Ausstellung liefere keine umfassende Geschichte des Reliefs, sondern werfe „Schlaglichter auf den heute wenig bekannten Diskurs rund um die Kunst des Reliefs“.

Info

»Herausragend! Das Relief von Rodin bis Picasso«: Frankfurt, Museum Städel; 24.5.-17.9.; geöffnet: Di/Mi, Fr-So 10-18, Do 10-21 Uhr