Kühl und kristallin, immer auf der Suche nach neuen Strukturen und klanglichen Seitenwegen, und das mit enormer Virtuosität und Präzision: Mit solchen Prädikaten wird das Hornung Trio im Herrenhof Mußbach aufschlagen.

Gegründet 2016, hat das agile Jazztrio in klassischer Besetzung mit Klavier, Bass und Schlagzeug inzwischen zwei Alben eingespielt und in vielen Livekonzerten sein Publikum von seiner ganz eigen Tonsprache, seinem Reichtum an Klangfarben überzeugt. Eine Schlüsselrolle kommt Ludwig Hornung an den Tasten zu, der auf kreativ spannende Art zwischen den musikalischen Welten ebenso wie zwischen notierter und improvisierter Musik wechselt, so ein Vorbericht zum Konzert. Seinen Mitmusikern lässt er dabei maximale Freiräume für deren Können am Instrument und im gemeinsamen Spiel.

Hornung kommt quasi zu einem Heimspiel an die Weinstraße. 1986 in Bad Dürkheim geboren und hier aufgewachsen, erhielt er mit sechs Jahren ersten Klavierunterricht und erntete früh Preise bei „Jugend musiziert“ und „Jugend jazzt“. Hornung studierte später in Stuttgart und Berlin Jazz, und schloss mit Bestnote ab. Er spielt die Tasteninstrumente in verschiedenen Formationen und ist auf mehreren Alben zu hören. Konzerte brachten ihn durch Mittel- und Südeuropa. Seit einigen Monaten geht Hornung auch mit Solo-Programmen am Klavier auf die Bühne, in denen er Jazz und klassisches Repertoire mischt, damit war er zuletzt 2022 im Herrenhof zu Gast.

Im Trio, das seinen Namen trägt, spielt Hornung mit Phil Donkin am Bass und Bernd Oezsevim am Schlagzeug. Die jüngste CD des Trios erschien unter dem Titel „Strukturen“ im Herbst 2022.

Ludwig Hornung Trio, Herrenhof, Neustadt-Mußbach: Sa 16.3., 20 Uhr, Tickets: www.ticket-regional.de