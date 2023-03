So kennt man Silke Hauck tatsächlich noch nicht: Mit „Soul Striptease“ geht die Mannheimer Sängerin, die sich als Jazz- und Soul-Diva weithin einen Namen gemacht hat, nicht nur überraschend rockige Wege, sie offenbart sich sehr persönlich.

Sie widmet alle Songs des Albums, die aus ihrer Feder stammen, ihrem verstorbenen Freund Mike, dem Musiker und Label-Chef Michael Bundt. Es sind durchweg tiefe Liebeslieder in leichtem Gewand geworden. Seine musikalischen Helden der 70er seien zu ihren geworden, erzählt sie etwa in „Your Heroes“, und dass er der Sinn ihres Lebens, ihre Inspiration („I Got It From You“) gewesen sei. Bundts musikalische Vorlieben spiegeln sich denn auch stilistisch in Haucks Songwriting. In „Love Faith Hope“ krautrockt sie gleich ordentlich los, begleitet von einer versierten Rockband.

Von Rock-Ballade und Blues bis zum fetzigen Funk

Es folgen Rock-Balladen und fetziger Funk, sogar ein klassischer Blues, und immer wieder lässt es die Band rocken und rollen – Gefrickel, Gitarren-Soli und Wawa-Pedal inklusive. Mal cool, mal gewohnt lasziv singend, zeigt Silke Hauck ein übers andere Mal, dass sie auch Rockröhre kann. Das alles geht richtig schön ab und reißt mit, auch wenn die Botschaften teils Durchhalteparolen sind („Don’t Stop Believing“) und mancher Text von gelebter Trauer zeugt. Beim Titeltrack heißt es allerdings innehalten: Silke Hauck erinnert rezitierend an die große Liebe ihres Lebens. Ein Seelenstrip, der unter die Haut geht.

Direkt, echt und ehrlich

„Ich präsentiere mich ohne Angst, vor euch das Gesicht zu verlieren“, sagt die Sängerin. Und das tut sie direkt, echt und ehrlich – so wie die Rock-Songs dieses sehr besonderen Albums.

Silke Hauck: „Soul Striptease“, VÖ 23.3., Infos: www.silkehauck.de,

digital vorzubestellen auf listen.music-hub.com/hXW3ZS