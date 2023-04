Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Holiday on Ice ist die älteste Eisshow der Welt. Mit einer kleinen Produktion in den USA im Dezember 1943 fing alles an. Mehr als 330 Millionen Zuschauer weltweit haben inzwischen mehr als 55.000 Vorstellungen gesehen.

Rund 6500 Eiskunstläufer, so das Unternehmen weiter, seien unter Vertrag genommen worden, darunter Olympiamedaillengewinner und Weltmeister. Es brauchte eine Pandemie, um das Rad des Erfolges anzuhalten.