„Alles, was uns beschäftigt, sollte satirisch behandelt werden.“ Das ist der Anspruch des Holger Paetz, das Zitat stammt aus einem Interview des „Oberpfalz-Echos“, online veröffentlicht in diesem März. Er gastiert jetzt in Bolanden und Böhl-Iggelheim.

Der preisgekrönte Künstler machte auch nicht vor Themen wie dem sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche Halt, fand etwa im Februar in Tutzing während seiner Fastenpredigt in der Kostümrolle eines Paters entlarvende Worte. Schonungslos nahm er das schier Unaussprechliche aufs Korn. „Kabarettist Holger Paetz ist ein scharfzüngiger Meister des schwarzen Humors“, urteilte die Süddeutsche Zeitung in ihrer Rezension dieses Auftritts.

Karrierestart als Liedermacher

Auch wenn es um Politik geht, zeigt sich der Künstler gern bissig. Aber Paetz hat zudem eine musikalische und lyrische Seite – tatsächlich trat er zu Beginn seiner Karriere als Liedermacher auf.

In die Pfalz und ins Saarland kommt der 70-jährige Münchner nun mit seinem Programm „Liebes Klima, gute Besserung“. Dinosaurier spielen darin ebenso eine Rolle wie die Ex-Bundeskanzlerin Merkel und die junge Aktivistin Greta Thunberg.

Mit dem Salzburger Stier ausgezeichnet

Obwohl sich aus der offiziellen Ankündigung der Tournee nicht viel herauslesen lässt: Die Biografie des wortgewandten Künstlers macht allein schon neugierig. Holger Paetz gewann bereits im Jahr 1996 den angesehenen Kleinkunstpreis Salzburger Stier. Und 2020 hatte er auch im Poetry Slam im Muffatwerk München die Nase vorn, als Sieger beim Isar-Slam.

Holger Paetz: Do 6.10., Saarlouis, Studio Theater am Ring, Info: kommkultur.com; Sa 8.10., Bolanden-Weierhof, Blaues Haus, Reservierung per E-Mail: reservierung@neuer-landweg.de; Sa 12.11., Böhl-Iggelheim, VfB-Halle, Iggelheim, www.dorfart.info; alle 20 Uhr