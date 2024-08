Zum Auftakt am Fr 16.8. verwandelt sich der Weckerlingplatz in den Berliner Tanztempel „Moka Efti“. Das gleichnamige 14-köpfige Ensemble führt im Eröffnungskonzert auf eine Reise zum Handlungsschauplatz der ARD-Erfolgsserie „Babylon Berlin“

Ein ganzes Wochenende lang steht Worms ganz im Zeichen der Musik. Ob Blues, Klavier-Ragtime, Chansons, Charleston-Nummern im Bigband-Sound – von 16. bis 18. August können Musikbegeisterte rund um den historischen Kaiserdom einen vielseitigen, hochkarätigen Genremix erleben. Das 33. Internationale Musikfestival „Jazz & Joy“ lockt mit nationalen und internationalen Jazzgrößen sowie Sonderkonzerten von Stars anderer Musikrichtungen.

Zum Auftakt am Fr 16.8. verwandelt sich der Weckerlingplatz in den legendären Berliner Tanztempel „Moka Efti“. Das gleichnamige 14-köpfige Ensemble führt im Eröffnungskonzert auf eine musikalische Reise in die 20er Jahre und zum prominenten Handlungsschauplatz der ARD-Erfolgsserie „Babylon Berlin“. Das Moka Efti Orchestra begeistert inzwischen auch das Publikum im Ausland. Im Vorprogramm darf man sich auf ein besonders Band-Revival freuen: Klangk hatten sich 1972 als experimentelle Rockband gegründet und orientierten sich später an Jazzrock und Funk Fusion. Zu den Höhepunkten ihrer Bandgeschichte gehört ein Auftritt als Vorgruppe von Meat Loaf.

Jazz-Shootingstar mit Millionenklicks

Ein regelrechter Jazz-Shootingstar ist die 27-jährige in Polen und Frankreich lebende Kinga Głyk, die ebenfalls zu Gast ist. Mit Millionenklicks im Netz hat sie sich als Generationstalent erwiesen. Inspiriert von Jazz und Funk schafft Głyk einzigartige Arrangements, die ihre eindrucksvolle Handschrift tragen (Fr 16.8., Schlossplatz). Alvaro Soler bringt am Fr 16.8. bei seinem Sonderkonzert auf dem Marktplatz mit seinen eingängigen Latin-Pop-Songs spanische Lebensfreude in die Nibelungenstadt.

Weitere Höhepunkte folgen am Sa 17.8. mit belgischem Bläser-Techno von Naft (Jugendherberge), der Berliner Popformation Il civetto (Marktplatz) sowie Grammy-Gewinner und Jazz-Trompeter Philipp Lassiter und am So 18.8. mit Tony Hadley (Spandau Ballet), dem kurpfälzischen Indierocker Gringo Mayer und dem deutsch-türkischen Indiepop-Projekt Sinu.

Zu den derzeit erfolgreichsten Bands des jungen deutschen Jazz gehören laut Ankündigung The Jakob Manz Project mit ihrem Jazzrock und Funk, angereichert mit Einflüssen aus Soul, Weltmusik und Hip-Hop (Sa 17.8., Weckerlingplatz). Julia „Jules“ Nagele alias listentojules präsentiert ihren Mix aus Neo Soul, Jazz und Singer-Songwriter-Manier, getragen von ihren Gitarrenpickings und ihrer warmen Stimme (17.8., Marktplatz). Das Balkan Fuego Trio macht seinem Namen alle Ehre, denn hier treffen tanzbare, pulsierende Rhythmen des Balkans in einer einzigartigen Fusion auf die feurige Intensität des Flamencos (17.8., Schlossplatz).

Finale mit Michelle David & The True Tones

Das mitreißende Finale am So 18.8. übernimmt Soul-Queen Michelle David mit ihren True-Tones am Weckerlingplatz. Mit ihren knackigen Rhythmen zu kraftvollen Stimmen haben sie zahlreiche Festivals und Clubs erobert und wissen, wie man das Publikum von den Stühlen holt.

»Jazz & Joy« – Fr-So 16.-18.8., Worms, Weckerlingplatz, Marktplatz, Schlossplatz und Jugendherberge. Programm und Tickets unter www.jazzandjoy.de