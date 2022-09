Am letzten September-Wochenende wird der nördliche Teil des Flughafens in Zweibrücken zur Rennstrecke umfunktioniert. Durch die Schikanen werden dann historische Fahrzeuge brettern und für Spannung und Nostalgie gleichermaßen sorgen.

Rennen im klassischen Sinn, wie der Name „Flugplatzrennen“ vermuten lässt, bietet die Veranstaltung allerdings nicht: Die rund zwei Kilometer lange Strecke ist Schauplatz für Gleichmäßigkeits- und Demonstrationsläufe. Für sportlich ambitionierte Fahrzeug- und Motorradbesitzer gibt es eine Gleichmäßigkeits-/Sollzeitprüfung.

Zufrieden mit dem Nennergebnis

„Trotz der für Veranstalter schwierigen Zeiten haben wir mit rund 200 Fahrerinnen und Fahrern ein gutes Nennergebnis erreicht“, zeigt sich Veranstalter Wolfgang Heinz im Vorfeld erfreut. „Wir können den Besuchern damit am 24. und 25. September eine tolle Marken- und Modellvielfalt präsentieren.“ Darunter finden sich laut Heinz spektakuläre Seitenwagen ebenso wie Motorräder aus der Deutschen Historischen Motorradmeisterschaft und aktuellen Rennserien. Dazu gesellen sich jede Menge Formel- und Rennwagen sowie Oldtimer. Die Teilnehmer kommen aus Österreich, der Schweiz, Luxemburg, Frankreich und Deutschland.

Mix aus allem, „was Räder hat“

Heinz: „Die Besucher erwartet ein sehr hoher Mix aus allem, was Räder hat, und das nicht auf einer permanenten Rennstrecke, sondern auf einem aktiven Flugplatz.“ Heinz weist auf die logistische Herausforderung hin, vor die die Organisation sich dadurch gestellt sieht, was zugleich aber auch für ein besonderes Alleinstellungsmerkmal sorgt: „Weltweit einzigartig ist die Tatsache, dass in den Rennpausen Starts und Landungen von Flugzeugen stattfinden können und dafür die Start- und Landebahn komplett von den Schikanen befreit und mit Kehrfahrzeugen flugtauglich gereinigt und natürlich danach wieder in eine Rennstrecke umgebaut wird.

Historisches Flugplatzrennen: Sa/So 24./25.9., jeweils ab 8 Uhr, Zweibrücken, Flugplatz, Tickets: Tageskasse, Tickets/Infos: flugplatzrennen.com