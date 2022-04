Hamlet und Amleth klingen ähnlich. Tatsächlich basiert „The Northman“ von dem als Shooting-Star seines Genres gefeierten Regisseur Robert Eggers („Der Leuchtturm“) auf einer Wikinger-Saga, die später als Vorlage für Shakespeares „Hamlet“ diente.

Der junge Amleth (Oscar Novak) freut sich, als sein Vater und König Aurvandil (Ethan Hawke) von einem Feldzug zurückkehrt und ihn endlich in die Arme schließen kann. Doch es ist nur eine kurze Zeit, die er mit seinem Vater verbringen kann, denn der nach Macht strebende Bruder des Herrschers Bjöhr (Claes Bang) tötet ihn vor den Augen des Sohns, der fliehen und sogar seine Mutter Gudrún zurücklassen muss. Und er schwört Rache ...

Blutiges Rache-Epos

30 Jahre dauert es, bis er dazu Gelegenheit bekommt. Als erwachsener Sklave bei einem Wikinger-Stamm hat er sich bis dahin durch Osteuropa geschlagen, ist zu einem erfahrenen und entschlossenen Kämpfer geworden, der nur eines im Sinn hat: seine Mutter zu befreien und Genugtuung für den Tod des Vaters zu finden. Unterstützung erhält er dabei von Seherin Olga (Anya Taylor-Joy), einer geheimnisvollen Slawin.

Was das Publikum erwartet, ist ein blutiges und bildgewaltiges Epos, das mit düsteren Bildern tief eintauchen lässt in die Zeit der Wikinger und glaubhaft darstellt, wie es gewesen sein muss in einer Welt, wo Ehre mit dem Leben verteidigt wurde. Eggers hat es geschafft, einen Spannungsbogen zu bauen, der kaum Zeit zum Verschnaufen lässt. Das ist natürlich nichts für schwache Nerven, doch wer zum Beispiel Mel Gibson und seinen Kampf in „Braveheart“ mochte, wird an diesem Streifen Gefallen finden.

„The Northman“, USA 2022, 137 Minuten, FSK 16, von Robert Eggers, mit Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke