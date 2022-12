Diese Rap-Oper hat es in sich: Sagenhafte Helden liefern sich Battle-Rap-Gefechte, moderne Reimkultur erzählt zu wummernden Bässen von krassem Sex und fiesen Freveltaten, und am Ende wird auch noch das Literarische Quartett persifliert.

„Der Fluch der Tantaliden“ verwandelt eine sonst gern als dröge abgetane Materie, nämlich antike griechische Mythologie, in einen höchst unterhaltsamen Mix aus Hip-Hop-Konzert, Theater und Hochenergie-Hörspiel. Schon 2018 hat Florian Hertweck die Rap-Oper des Hip-Hop-Trios Dlé im Studio Werkhaus des Nationaltheaters Mannheim auf die Bühne gebracht, jetzt wird der Dauerbrenner mit László Branko Breiding, Eddie Irle, Tala Al-Deen und Arash Nayebbandi (v. li.) wiederaufgenommen. Ausgangspunkt der Handlung ist Tantalos, der den Olympiern den eigenen Sohn Pelops als Barbecue serviert. Von den Göttern wieder zusammengeflickt, erregt Pelops zunächst das erotische Interesse von Sugardaddy Poseidon, um dann aber doch lieber um die Königstochter Hippodameia zu freien, was letztlich zum titelgebenden Fluch führt, der Pelops’ Nachkommen verfolgen wird – bis hin zu Agamemnon und Orestes. Aufführungen: Fr 16.12., Sa 17.12., So 25.12. und Do 29.12. jeweils um 20 Uhr, Studio Werkhaus, Karten: nationaltheater-mannheim.de.