Das Nibelungenlied als Rap-Konzert? Der Deutschen blutiges Nationalepos fett verreimt? Geht das? Jawohl! Und wie das geht – wenn Jaques Tabaques und Jaxxon Mehrzweck am Start sind! Zu erleben bei der Wiederaufnahme im Alten Kino Franklin.

Die beiden Reimpoeten vom Rap-Trio Dlé sind darauf spezialisiert, alten Stoffen eine Frischzellenkur zu verpassen. Ihr „Fluch der Tantaliden“, eine aus antiker griechischer Mythologie schöpfende Rap-Oper, wurde am Nationaltheater Mannheim zum Dauerbrenner beim Publikum. Vor einem Jahr feierte dann der sagenhafte Nachfolger „Sick of Sickfried!“ in der Regie Florian Herwecks am Schauspielhaus Premiere. Nun wird die Inszenierung im Alten Kino Franklin, der frisch eröffneten Ausweichspielstätte des Nationaltheaters, wiederaufgenommen.

Grell-charmante Parodie

Was Tabaques und Mehrzweck zusammen mit Musiker Torky Tork alias Jakob Hoff aus dem Nibelungenstoff gedrechselt haben, ist ein grell-charmanter Zwitter aus Rap-Konzert, postmodernistischer Parodie, intelligenter Komödie und soziokulturellem Diskurs. Denn bei allem Witz und Beat geht es in diesem Nibelungen-Rap-Theater nicht zuletzt um die Frage, ob die Welt ohne Helden à la Siegfried nicht vielleicht besser dran wäre? Wobei die alte Sage auch aus feministischer Perspektive neu beleuchtet und erzählt wird.

Vom Drachenkampf bis zur Doppelhochzeit

Apropos Erzählung: Vom Drachenkampf über die Wormser Doppelhochzeit bis hin zu Siegfrieds Ermordung erstreckt sich die Handlung. Entwickelt wird diese jedoch nicht linear, sondern vielfach gebrochen, in Vor- und Rückblenden, gespickt mit ironischen Kommentaren und Verweisen und noch dazu aus der wechselnden Perspektive der vier Protagonisten Creamhyld (Tala Al-Deen), Sickfried (Eddie Irle), LeBrun (Annemarie Brüntjen) und King Kunta (Arash Nayebbandi). Die Performer – bis auf Brüntjen mischten alle schon bei den „Tantaliden“ mit – laufen nicht nur bei den Rap-Songs zur Hochform auf. Vielmehr sind Musik, Schauspiel und Literaturparodie hier so eng und klug miteinander verzahnt, dass diese „Nibelungen“ in ihrer Gesamtheit „flashen“.

Talk-Show „Burgund Beyond“

Etwa in der Mitte des Abends gipfelt der Genre-Mix in der Talkshow „Burgund Beyond“, in welcher man unter anderem erfährt, dass Creamhyld bereits vor dem Gemetzel bei Etzel kein braves Unschuldslamm war. Ein schauspielerisches Bravourstück liefert außerdem Arash Nayebbandi ab, wenn er in einem tolldreisten Anflug von Schizophrenie und in irrem Tempo zwischen den Rollen von Gunter und Hagen hin und her switcht. Wenn er dann noch im Conchita-Wurst-Habit Hagens fiese Hymne „Einer von Euch“ zum Besten gibt, ist die Show perfekt. Fazit: Muss man gesehen haben!

Info

„Die Nibelungen: Sick of Sickfried!“ – Do 16.2., Sa 18.2., Sa 25.2., So 26.2. jeweils um 19.30 Uhr, Mannheim, Altes Kino Franklin, weitere Termine im März; Karten/Info: nationaltheater-mannheim.de, Tel. 0621 1680150